洛阳中沟社区：壮大集体经济 “村民”变为“股民”

“雄伟的井冈山，八一军旗红……”昨日上午，在老城区邙山街道中沟社区的排练大厅内，一群大爷大妈正在认真排练合唱曲目《人民军队忠于党》。

“雄伟的井冈山，八一军旗红……”昨日上午，在老城区邙山街道中沟社区的排练大厅内，一群大爷大妈正在认真排练合唱曲目《人民军队忠于党》。

“几年前，这里还是城郊村，我们住的是平房，用的是旱厕。如今，我们住上了干净整齐的楼房，文化生活越来越丰富，唱唱曲儿、拉拉琴，生活惬意极了。”中沟社区合唱团成员司马小罗说。

中沟社区位于老城区西北部，是由原中沟村整体改造搬迁后成立的村改居社区。社区占地面积134亩，拥有住宅楼14栋，居民3696户，其中党员154名。

从动员征迁到群众搬入新房，仅用了43个月；从昔日村集体经济薄弱，到如今每人年底都有分红……这些，都源于中沟社区有一个强有力的党组织。”老城区邙山街道党工委书记张军说。

作为当年市里的重点工程，原中沟村整体改造搬迁工作于2011年10月全面启动。房子拆了，大家将来住在哪里？没了耕地，大家靠啥吃饭？……面对群众的种种顾虑，中沟社区充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，社区党委书记张建群带领党委班子成员，直面问题，积极解决。他们走村入户，宣传政策；他们带头签约，率先垂范；他们纾难解困，打消群众顾虑。

2015年5月，大家如期搬入新房。然而，“村民”变成“居民”后，又产生了一系列新问题。

社区集中回迁后，原有的村组管理机制不再适用。为此，中沟社区党委积极探索新的管理模式，实行“楼栋长负责制”。“我们重新划分出8个楼栋管理区，并以‘支部建在楼栋、服务送上心头’为主旨，将党员管理也按照楼栋管理区进行划分，形成8个楼栋党支部。”张建群说，这样，基层党组织的“触角”进一步下沉，党员干部服务群众效率进一步提升。

为让社区居民过上好日子，中沟社区以党建引领为抓手，深化落实“三治”并进，想方设法壮大集体经济：充分运用“一征三议两公开”工作法，组建中沟股份合作社，使“村民”变为“股民”；将整村改造中配建的35000平方米门面房，交由合作社进行市场化运作，保证了集体资产的增值和每年收益的增加。

对于困难群众，社区积极提供公益性岗位。今年57岁的伍海峰是智力残疾人士，独自一人生活。为解决伍海峰的生活问题，社区研究决定，介绍他到社区物业公司工作。“我们安排了专人带着他工作，他每月有1600元工资，再加上每年的分红，足够维持正常的生活开销。”张建群说。

社区环境好了，居民腰包鼓了，接下来就要进一步提升社区服务了。“我们正在对社区党群服务中心、乐养居、文体活动室、家风家训馆等进行提升改造，进一步完善服务设施。”张建群说，下一步，中沟社区将继续突出党建引领，强化社区服务管理，提升群众获得感、幸福感，带领他们在奔小康的道路上笃定前行。（记者 王子君 通讯员 石智卫 焦宇亮 文/图）