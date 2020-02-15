洛阳一公益组织举行防溺水安全教育活动

近日，我市一公益组织成员带着市区部分中小学生来到洛宁县洛河边，与当地的农村孩子结对子，举行防溺水安全教育活动，采用游戏测试与巡河等形式，提醒孩子们在暑假期间远离水域。

近日，我市一公益组织成员带着市区部分中小学生来到洛宁县洛河边，与当地的农村孩子结对子，举行防溺水安全教育活动，采用游戏测试与巡河等形式，提醒孩子们在暑假期间远离水域。

“如果看到小孩在河边戏水，你会怎么做？”“如果发现有人落水，你该怎么办？”……7月30日上午，在洛宁县马店镇的洛河边，一群来自市区的中小学生与当地农村孩子，正在进行关于防溺水安全教育的“你问我答”知识竞赛。

活动组织者褚秀琴说，这里的河滩部分裸露，有水的地方水面平静，看着并不深，其实水下情况复杂，暗藏凶险，因该河段曾发生过溺亡事件，他们特意选择这里，更具教育与警示意义。

褚秀琴从事幼儿教育工作，在老城区开有一家幼儿园，她的另一个身份是我市一公益组织成员。眼下，中小学生已经放假，外地发生多起孩子溺亡事件，因此她想组织开展一项暑期防溺水宣传教育公益活动。她把想法发到微信群里后，得到公益组织成员韩风、张刘虎等人的支持。

“我们带过来十几名市区的中小学生，最小的8岁，最大的14岁。”韩风说，在当地教育部门的支持下，60名农村孩子参与活动，其中不少是留守儿童。在活动现场，他们将城市孩子与农村孩子结对子，通过捏鼻子做肺活量测试等游戏让孩子们感受发生溺水时的痛苦与无助，并通过观看防溺水宣传片、“你问我答”知识竞赛等增强孩子的安全意识。随后，他们将孩子分组沿洛河巡河，进行防溺水安全教育宣传。此外，他们还给农村孩子带去近300本图书与文具等学习用品。

市神龙水上义务搜救队队长杨红山说，每年孩子放暑假前，他们都会受邀到我市部分中小学校开展防溺水安全教育，今年一共走进我市30所中小学校，受教育学生28000人次。

杨红山说，根据相关部门统计，我国每年约有5.7万人死于溺水，其中少年儿童溺水死亡人数占总溺水死亡人数的56.04%，尤其在暑假期间，溺水身亡成为中小学生的头号“杀手”。“暑假是孩子安全问题的高发期。”杨红山说，针对孩子进行防溺水安全教育，让孩子增强安全意识，对避免悲剧的发生具有重要意义。（记者 魏巍 实习生 刘梦格）