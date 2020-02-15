格力空调洛阳项目计划本月内完成家用空调主要配件自主化生产

2日，记者从格力空调洛阳项目基地获悉，自7月初实现首套“洛阳造”格力空调成功下线后，该项目在“大干100天”等专项动员基础上持续提速，计划于本月内完成家用空调主要配件自主化生产，进一步加快格力“洛阳造”建设进程。

2日，记者从格力空调洛阳项目基地获悉，自7月初实现首套“洛阳造”格力空调成功下线后，该项目在“大干100天”等专项动员基础上持续提速，计划于本月内完成家用空调主要配件自主化生产，进一步加快格力“洛阳造”建设进程。

带着格力图案的亮黄色机械手灵活自如码垛、焊接，无人叉车井然有序地搬运整机成品……1日上午，格力电器董事长兼总裁董明珠等人抵达格力空调洛阳项目基地，通过镜头向公众介绍该基地企业生产全流程。

此次格力空调洛阳项目基地的“实力大秀”，既展现了格力综合实力，又体现出洛阳智能化、高端化转型的决心和成果。

“为了积极响应市委十一届十三次全会精神，通过直播展现企业良好生态，我们在这一阶段加快了生产线建设进度，并计划于本月内完成家用空调主要配件自主化生产。”格力空调洛阳项目基地相关负责人表示。目前，该基地包括注塑、钣金、物流、喷涂等工序建设均在提速，为本月完成既定任务奠定基础。

在1日进行的直播中，格力自主研发的工业机器人、高端数控机床、柔性生产线等悉数亮相，画面显示，短短几分钟内一台格力空调便组装完成。该基地生产投用的无人化自动生产线，不仅能大幅提升生产效率，缩短制造周期，还能降低生产成本，将生产管理可视化。目前，该基地自动化生产线已实现单班3000件产能。

作为格力布局全球的第十三家空调基地，格力空调洛阳项目基地在85万平方米的智能化厂房内布局的自动化柔性生产线，其相关自动化设备是格力自主研发生产的智能装备。随着基地建设进度加快，格力在我市推进的机器人项目也将进一步加大产研力度，为空调项目无人智能化生产做好配套。

此外，格力冰洗洛阳项目的前期规划也已基本出炉，目前项目若干建设内容进入招投标阶段。下一步，格力洛阳公司将持续推进各个项目建设，助力副中心城市建设，继续书写格力与洛阳强强联合的高质量发展故事。(记者 陈曦 李迎博 通讯员 郭朝)