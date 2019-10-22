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第二届洛阳相亲大会将于22日、23日举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-04 08:28

　　浪漫七夕即将到来，你有约会的对象吗？为给洛阳单身青年搭一座鹊桥，帮助青年人才扎根洛阳、安居洛阳，在团市委指导下，8月22日、23日，洛阳日报报业集团将联合贵州茅台酒股份有限公司、洛阳茅之冠酒业有限公司在万达广场举行“‘茅台王子酒(金王子)·茅台迎宾酒(中国红)’第二届洛阳相亲大会暨七夕音乐夜”活动，如果你是单身人士，或有单身儿女，欢迎来现场看看。

　　8月22日、23日，每天上午10点开始，大量单身人士资料可供查询；每天下午6点，将举办大型相亲会，想参加的单身人士请提前报名。此次活动不仅有相亲环节，更有乐队演唱等精彩节目。带上你有趣的灵魂，来这场为你精心准备的单身交友派对，愿我们不负相遇，向爱出发！

　　本次活动为公益活动，全程免费。

　　活动亮点多多：

　　亮点一

　　专场相亲活动，多家单位的优质单身人士参与。22日、23日下午6点，活动现场将举办公务员事业单位国企专场相亲交友、教师专场相亲交友、医护人员专场相亲交友等活动，大量事业单位、国企、科研机构的单身人士会聚现场，选择空间更大。

　　亮点二

　　评选人气男神、女神，好礼多多。参与七夕活动的单身人士在“洛阳晚报红娘帮帮团”微信公众号报名后，市民可对喜欢的男士、女士进行投票，最受欢迎的前3名人气男神和人气女神将获得茅台王子酒(金王子)等精美礼品。

　　亮点三

　　2000余份单身人士资料供查询。活动期间，2000余份单身人士资料将在活动现场的姻缘墙上展示。另外，我们还将在活动现场设置空白的姻缘墙，如果您想展示自己的资料，期待遇到有缘人，可在红娘服务台领取并填写单身资料表，然后粘贴在姻缘墙上。

　　亮点四

　　精彩节目轮番上演。主办方准备了乐队演唱、歌舞等精彩节目。若您来现场，不仅能相亲，还能欣赏精彩节目。

　　活动时间：

　　8月22日、23日(全天可查询单身人士信息，相亲会每天下午6点开始)

　　活动地点：

　　洛阳万达广场

　　报名方式：

　　关注微信公众号“洛阳晚报红娘帮帮团”(lywbhn)，回复“七夕相亲”，根据要求填写信息即可。(记者 毛凤)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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