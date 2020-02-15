洛阳今天白天全区多云局地有阵雨 气温23℃到33℃

今天白天，洛阳全区多云，局地有阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温23℃到33℃。

昨天，洛阳的天气变化让人有点儿跟不上节奏，上午还是烈日当空，有网友“吐槽”：“今天的天气比唐僧师徒到火焰山那天还要热。”过了中午，市气象台先是在12时40分发布雷电黄色预警，接着在15时20分又发布暴雨黄色预警。一时间，被大雨搞了个突然袭击的网友们纷纷在微信朋友圈“唱歌”：爱就像蓝天白云晴空万里，突然暴风雨……

多大的雨才能被称为暴雨呢？暴雨是指降水强度很大的雨，常在积雨云中形成。气象学上规定，每小时降水量16毫米以上，或连续12小时降水量30毫米以上、24小时降水量50毫米以上的雨可被称为暴雨。

按降水强度，暴雨又分为3个等级：24小时降水量为50毫米到99.9毫米的，称暴雨；100毫米到249.9毫米的，称大暴雨；250毫米以上的，称特大暴雨。

了解完暴雨的分类，再来看看今明两天的天气情况。根据最新的气象资料分析，短期内受副高外围西南气流影响，我市多分散性阵雨或雷阵雨，预计今天白天，洛阳全区多云，局地有阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温23℃到33℃。今天夜里到明天白天，洛阳全区多云间晴天，部分地区转阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温24℃到33℃。（记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖）