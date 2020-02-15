“10119283797元！”1日24时，唐风古韵的隋唐洛阳城应天门遗址博物馆北广场，“嗨购洛阳·格力奇妙夜”带货晚会总销售额震撼人心。“洛阳智造”自信“素颜”示人，产业“大咖”躬身直播带货，“格力·中国造”全国巡回直播活动上演城市与品牌的“激情握手”，书写“后疫情时代”逆风飞翔、携手共进的佳话，正如董明珠所言，这是洛阳与格力的“互利共赢”。

“10119283797元！”1日24时，唐风古韵的隋唐洛阳城应天门遗址博物馆北广场，“嗨购洛阳·格力奇妙夜”带货晚会总销售额震撼人心。“洛阳智造”自信“素颜”示人，产业“大咖”躬身直播带货，“格力·中国造”全国巡回直播活动上演城市与品牌的“激情握手”，书写“后疫情时代”逆风飞翔、携手共进的佳话，正如董明珠所言，这是洛阳与格力的“互利共赢”。

这场直播，无疑刷新了国人对“洛阳制造”的感知。从新中国第一台拖拉机，到第一台压路机，老牌“洛阳制造”以“重”与“大”的形象示人。如今，我们以屏为面，漫步崭新大气的格力空调洛阳项目基地和洛阳银隆新能源产业园，观赏精巧灵活的工业机器人“秀绝活”，银隆新能源汽车如列兵般“受阅”，那份“洛阳制造”的“精”与“新”，无不传递着老工业基地与时俱进的灵动和活力。这瓶“洛阳制造”的“老瓶新酒”，变的是产品、工艺和渠道，不变的是创新、一流的老标签，相得益彰、醇香扑鼻。

世上没有无缘无故的爱，“新酒”选择与“老瓶”搭配，源自后者孕育共赢的土壤。审批上“专门推出重大项目联审联批机制”，建设中提供“360度无死角贴心服务”，从开工到投产仅一年半时间的“洛阳速度”让董明珠心中有激情、脚下有力量。洛阳产业基地打造先进制造“航空母舰”，注入转型升级“新鲜血液”，带来了全国智能化程度最高空调基地等，更带来了直播带货、首个“格力董明珠店”线下实体店等新业态、新模式，让“洛阳制造”搭上“消费升级”的顺风车，为副中心城市建设贡献“格力力量”。

区域经济和市场主体之间，“共赢”才有“共进”，“共进”源自“共赢”。置身以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，要积极融入“双循环”，尤其离不开以优质环境为抓手，招大引强，奋力入“局”。特斯拉的落户，打开了上海融入高端电动汽车产业与市场“循环”的“大门”，也让上海下定决心，誓让当年开工、当年竣工、当年投产、当年上市的“特斯拉速度”成为常态。于洛阳而言，更需要对标经济发达地区，把开放理念贯穿到经济社会发展各领域各环节，擦亮良好发展环境这一“金质名片”，大力保护和激发市场主体活力，书写更多“共赢”促“共进”的精彩新篇。

“铁娘子”董明珠在直播中评价，洛阳是“一座很温柔的城市”。展开开放包容的胸怀，温柔相待每一颗“火热的心”，这座城市的未来坐标，就在“中国智造”新高地！(张锐鑫)