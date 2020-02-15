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洛阳首批100台新能源纯电动巡游出租车投用 计价标准暂一样
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-04 08:17
投用的新能源纯电动巡游出租车

　　银蓝相间的车身、漂亮醒目的专属logo……近期，市民就可以坐上新能源纯电动出租车了。昨日，我市新能源纯电动巡游出租车运营启动仪式在定鼎门遗址博物馆广场举行，首批100台新能源纯电动巡游出租车投用。这些车辆近期陆续上路运营，乘车计价标准目前不变。

　　在启动仪式上，市道路运输服务中心发放了《洛阳市新能源纯电动巡游出租车使用手册》，该手册对车辆充电方式、电费、运营总成本、车辆保养周期等内容进行了详解。

　　新能源纯电动巡游出租车如何充电？电费标准是什么？

　　新能源纯电动巡游出租车可以选择自建充电桩和快充桩两种模式充电。目前我市已建成公共充电桩2800个，也大力支持家庭私桩的建设。新能源纯电动巡游出租车享受核表电价：早8:00至晚10:00属于峰时用电，电价为每千瓦时0.598元；晚10:00至早8:00属于谷时用电，电价为每千瓦时0.448元。

　　同时，为方便快速充电，市道路运输服务中心联合洛阳国花新能源、洛阳城市停车等企业，给予出租车入场充电二小时内免停车费，夜间21：00至次日9：00充电免停车费，全时段充电储值卡结算八五折等优惠措施。

　　车辆保养周期、运营总成本如何？

　　新能源纯电动巡游出租车10000公里保养一次，保养项目少，耗材少，整车保养成本约为过去的1/3甚至更低。按照运营60万公里计算购车、燃料消耗、维修保养等使用总成本，新能源纯电动巡游出租车较燃油车最高可节省12万元。

　　车辆触电、涉水后使用是否安全？

　　新能源纯电动巡游出租车在防水、防尘、防触电等方面做了严格的实验，整车高压系统及高压零部件防水防尘等级均达到IP67防护等级(民用最高等级)，可在雨季露天充电、轻松通过积水路面等。

　　车辆会不会续航较短？

　　我市使用的新能源纯电动巡游出租车由广汽和长安制造，搭载的动力电池为三元锂离子电池，采用智能温控管理系统，时刻保证电池在25℃左右的最佳工作状态；充放电有严格的控制，保证续航，延长电池寿命。

　　此前，我市相关方案出炉，明确规定，到2021年年底前，市区4227辆巡游出租车全部更换为新能源汽车。其中，今年年底前，2022年年底前经营期限到期的1298台巡游出租车要完成更换；2021年年底前，完成其余2929台巡游出租车的更换。更换补贴及提前更换补偿为一次性的，补贴政策执行年限为2020年；2021年补贴政策另行制定。

　　另外，我市正在中心城区建设更多充电桩。本次投用的车辆将陆续上路营运，乘车计价标准目前不变，我市正研究制定新能源纯电动巡游出租车计价标准。

　　延伸阅读

　　车辆更换补贴和提前更换补偿办法

　　车辆更换补贴标准

　　2020年10月31日前完成更换的，每车给予6000元的更换补贴。

　　2020年11月1日至12月31日完成更换的，每车给予5000元的更换补贴。

　　车辆提前更换补偿标准

　　2020年经营期限到期的，无提前更换补偿。

　　2021年经营期限到期的，每车给予8400元补偿。

　　2022年经营期限到期的，每车给予16800元补偿。

　　2021年1月1日起，停止对2022年年底前经营期限到期车辆给予提前更换补偿。

　　也就是说，2020年12月底前，经营期限在2022年底前到期的车辆，若更换可享受“更换补贴+提前更换补偿”。比如，一辆2022年经营期限到期的出租车，若在今年10月31日前完成更换，可拿到“16800元+6000元”；若在今年11月1日至12月31日间完成更换，可拿到“16800元+5000元”。

　　另外，2020年经营期限到期的出租车，无提前更换补偿，只根据更换新能源车辆的时间拿5000元或6000元的更换补贴。(记者 赵硕 实习生 王龙飞 通讯员 杨玉明 王连朋/文 记者 张怡熙/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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