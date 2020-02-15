近日，洛阳市网信办在日常巡查中发现，爱洛阳网、洛阳信息港存在不具备互联网新闻信息服务许可，违规从事互联网新闻信息服务等问题。
洛阳市网信办依法处置属地两家违规网站
近日，洛阳市网信办在日常巡查中发现，爱洛阳网、洛阳信息港存在不具备互联网新闻信息服务许可，违规从事互联网新闻信息服务等问题。
7月28日，依据《互联网新闻信息服务管理规定》《网络信息内容生态治理规定》等法律法规，洛阳市网信办严肃约谈了爱洛阳网、洛阳信息港负责人，责令两家网站立即停止违规行为，严格落实信息发布审核制度，并暂停更新24小时。两家网站负责人均表示诚恳接受约谈，坚决落实整改要求，自觉遵守互联网法律法规。
洛阳市网信办提醒本市互联网企业和个人，网络空间不是“法外之地”，要主动承担社会责任，积极营造文明向上的网络空间和健康有序的网络环境。
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