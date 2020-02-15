考生注意！中招省提前批录取工作启动

今日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，我省普通高中录取工作正式启动，2日已完成省提前一批录取工作，正在进行省提前二批的录取。全部录取工作将于8月25日结束。

今日，洛报融媒记者从洛阳市教育局获悉，我省普通高中录取工作正式启动，2日已完成省提前一批录取工作，正在进行省提前二批的录取。全部录取工作将于8月25日结束。

【关键词】提前录取

据介绍，根据我省今年普通高中招生方案，普通高中录取坚持综合评价、择优录取的原则。初中学业水平考试成绩和综合素质评定结果是普通高中录取的主要依据。全省中招录取工作全部在省中招平台上进行。

面向全省招生录取分两个批次进行：省提前一批(空军航空实验班、海军航空实验班)，录取时间为8月2日；省提前二批(宏志班、理科实验班、国际班、校园足球实验班、河南省体育中学)录取时间为8月3日至8月4日。普通高中录取依照批次依次进行，被上一批次录取的考生不再参加以后批次录取及面向本地招生录取。今年，我省取消了省提前三批的招生。省提前批录取结束后，洛阳市教育局会根据考生的志愿填报情况、考生分数，对我市各批次高中分数线进行预估，并根据录取顺序，对市提前一批、市提前二批、市批次志愿分批次录取。市区各普通高中录取分数线届时将通过媒体公布，

【关键词】平行志愿

市提前二批、市批次志愿为平行志愿，如达到第一志愿录取分数，则不考虑第二志愿，依次类推。如达不到市提前二批录取分数，则依次参加市批次志愿录取。仍未被市批次录取的，可根据征求志愿，进行补录。普通高中录取工作应于8月25日之前全部结束。考生可登陆河南省高中阶段教育招生信息服务平台查询录取结果。

今年城市区接受分配生的学校为：洛阳市第一高级中学、洛阳市第三中学、洛阳市第八中学、河南科技大学附属高级中学、洛阳理工学院附属中学。分配生在录取时，只针对考生的市提前二批的第一志愿学校有效，录取线在所报市提前二批第一志愿学校统招录取线以下50分。分配生名额未完成的，空缺计划转录统招生。

【关键词】学籍注册

洛阳市教育局有关负责人介绍，被录取学生将自动生成学籍号，即视为预录取。未参加中招考试和未在网上填报志愿的学生，一律不能被普通高中录取。未经统一网上录取的学生一律不予注册普通高中学籍。正常录取后未按规定时间报到的考生，视为主动放弃普通高中学业资格，省内一律不予注册普通高中学籍。任何学校不得擅自招收已被其他学校录取的学生。严禁出现人籍分离、空挂学籍、学籍造假等现象，各县(市)教育局不得为违规跨区域招收的学生办理普通高中学籍。

该负责人提醒，今年，洛阳市教育局要求全市各高中不得以自费、旁听、借读、非计划生等名义高收费招收学生，严禁向学生收取赞助费、建校费、捐资助学费等。凡未被平台录取的学生，一律不能注册学籍，家长不要轻信个别学校和个人的承诺，否则后果自负。考生和家长如有疑问，可拨打洛阳市中招办电话(0379)61113257咨询。（洛报融媒记者 孟山）