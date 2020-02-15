不再办诊疗卡！洛阳27家医院可“扫码看病”

您家里有几家医院的诊疗卡？今日，洛报融媒记者从洛阳市卫健委获悉，洛阳居民电子健康卡已覆盖26家二级以上公立医院和1家民营医院，去这些医院看病，只要有居民电子健康卡，就可以跟诊疗卡说“再见”啦！

您家里有几家医院的诊疗卡？今日，洛报融媒记者从洛阳市卫健委获悉，洛阳居民电子健康卡已覆盖26家二级以上公立医院和1家民营医院，去这些医院看病，只要有居民电子健康卡，就可以跟诊疗卡说“再见”啦！

啥是居民电子健康卡？

“居民电子健康卡并不是实体卡，而是以二维码形式保存在手机里的电子卡。”在嵩县人民医院，记者遇到了带母亲看病的王敏。她介绍，前不久居民电子健康卡在该院上线后，她第一时间尝试注册了一张：“确实好用，在手机上注册、领取后，看病时只需带着手机，就能实现挂号、缴费、诊疗、检验检查、取药、打印报告等‘一码通’。”

在洛阳市中医院，记者遇到了前来看病的市民刘燕。由于没带身份证，她担心办不了该院的诊疗卡。得知该院可以用居民电子健康卡后，她拿出手机直接挂了号：“上个月在洛阳市妇幼保健院办了居民电子健康卡，没想到还可以跨医院使用，这下挂号、缴费都不用排队了！”

洛阳市卫健委相关负责人介绍，为解决医疗卫生机构“一院一卡、互不通用”的堵点问题，今年，洛阳将扩大就医“一卡(码)通用”覆盖面继续纳入重点民生实事，目前，全市29家二级以上公立医院均已实现身份证和社保卡挂号、缴费、查询功能，27家医院已上线居民电子健康卡，实现了预约挂号、缴费、查询等医疗服务“一卡(码)通用”。下一步，我市将进一步完善居民电子健康卡的支付功能，争取尽早实现医保在线支付,在线问诊功能也将于近期在“健康洛阳”APP上线，到时居民可足不出户在家与三级医院的专家进行视频对话。

居民电子建卡怎么领？按照医护人员的引导，记者大约用了1分钟时间，就顺利领取到了属于自己的居民电子健康卡。具体步骤如下，您也可以试一试——

●第一步：下载“健康洛阳”APP或者用微信搜索“健康洛阳”公众号并关注。

●第二步：点击欢迎页面中左下方的“就诊服务”，进入居民电子健康卡首页后，点击右下方“我的”，页面跳转后可看到一张有“未实名认证”字样的卡片图案。

●第三步：点击“未实名认证”字样，根据要求依次填入姓名、身份证号、手机号等相关信息，然后进行刷脸认证。

●第四步：认证通过后，居民电子健康卡就申领成功了。此时再进入居民电子健康卡首页，点击“切换医院”，选择需要就诊的医院，就可以进行挂号、门诊缴费、住院缴费等操作了。

记者对居民电子健康卡进行了简单试用，这些事项请您注意——

●目前使用居民电子健康卡挂号，可挂当天的医生号源，也可以预约未来5天的医生号源，挂号时，请看好日期和相关科室、医生名称。挂号成功并通过手机缴费后，无须打印纸质票据，直接持居民电子健康卡到候诊区按叫号机顺序就诊即可。

●如果您是带子女、老人看病，可点击居民电子健康卡首页右下方“我的”，选择“就诊人管理”，按照要求填写就诊人信息即可添加就诊人。

●就医过程中，医生开具需缴纳费用项后，点击居民电子健康卡首页的“门诊缴费”，就可以查询订单并在线缴费了。缴费成功后无须打印纸质凭证，直接持手机可到相关科室进行检查或到药房取药。

27家可“扫码看病”医院名单

洛阳市妇幼保健院

洛阳市中医院(西工院区)

河南科技大学第二附属医院

洛阳市第一人民医院

洛阳市第三人民医院

洛阳市第五人民医院(太康路院区、白马寺院区)

洛阳市中心医院

洛阳北方企业集团有限公司职工医院

洛阳吉利区人民医院

汝阳县人民医院

汝阳县中医院

栾川县人民医院

栾川县中医院

偃师市人民医院

偃师市中医院

宜阳县人民医院

宜阳县中医院

孟津县人民医院

孟津县第二人民医院

孟津县中医院

嵩县人民医院

嵩县中医院

洛宁县人民医院

洛宁县中医院

伊川县人民医院

伊川县中医院

新安县人民医院

(洛报融媒记者 智慧 通讯员 耿梅 实习生 王奕菲)