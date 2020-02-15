中行洛阳分行组织开展自然灾害应急处置预案演练

2020年7月29日，中行洛阳分行在洛宁支行营业部成功进行暴雨灾害、地震灾害、台风灾害应急处置预案演练。

2020年7月29日，中行洛阳分行在洛宁支行营业部成功进行暴雨灾害、地震灾害、台风灾害应急处置预案演练。根据自然灾害应急预案演练工作要求，首先向参演人员介绍预警预防、预想场景、处置要点和处置流程。在处置流程中明确处置小组组长、资金护卫小组成员、疏散救助小组组成员,以及网点保安员、安防监控中心人员相应职责。当前正值汛期，针对夏季暴雨易发情况，着重演练了预防水灾和触电事故，在地震灾害应急预案演练中，着重演练应急逃生、自救方法，在台风灾害应急预案演练中，着重演练拆除和加固易于被风吹动的搭建物，如灯箱、广告牌等，演练过程紧张有序、有条不紊。

通过演练使全员提高了应对各种突发事件能力，达到了检验预案、锻炼队伍、磨合机制的目的，有效检验了该行应对自然灾害的应急指挥和处置能力，确保国家财产及人民群众的生命安全。(郭列军)