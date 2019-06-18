洛宁一辆轿车冲出路面坠入百米深沟 消防队员救出两名男子

2日17时20分前后，洛宁县消防救援大队接到一起报警，在S323省道洛宁县罗岭乡段发生一起交通事故，有人坠入深沟被困。消防队员到场时，交警已经赶到，他们初步了解到，一辆轿车冲出路面，坠入200多米深的深沟里，因沟深草多，他们看不到事故轿车的踪影。

2日17时20分前后，洛宁县消防救援大队接到一起报警，在S323省道洛宁县罗岭乡段发生一起交通事故，有人坠入深沟被困。消防队员到场时，交警已经赶到，他们初步了解到，一辆轿车冲出路面，坠入200多米深的深沟里，因沟深草多，他们看不到事故轿车的踪影。

几名消防队员利用救援绳索自沟壁慢慢往下，下到约120米位置时发现，一名男子已从车内被甩出，陷入昏迷状态。随后，他们在该男子不远处发现事故轿车，轿车底盘朝上，损毁严重，车内驾驶座位上还有一名男子。

经过两个小时的紧张救援，消防队员将两名男子救上来，由救护车送往医院救治，事故原因尚在调查中。(洛报融媒记者 魏巍/文 通讯员 夏国帅/图)