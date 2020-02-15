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基准租金4元/平方米/每月 宜阳县凤祥小区公租房可以以市场租金申请了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-08-03 13:04

　　基准租金4元/平方米/每月，按楼层系数差，一层4元，二层4.3元，三层4.3元，四层4.3元，五层2.8元，物业服务费为每月每平方米0.32元——今日，洛报融媒记者从洛阳市住房保障和房产服务中心获悉，为解决洛阳辖区住房困难家庭的住房问题，最大限度发挥公租房社会效益，根据宜住保字[2017]2号文件精神，不符合优抚申请条件的家庭可以以市场租金申请了。

　　宜阳县凤祥小区公租房项目位于滨河北路与兴业路交叉口向北300米，距离市区10余公里，601公交车至上工业园站牌下车。建设公租房15幢1200套，5层砖混结构。建筑面积45.50-69.01平方米，户型一室、一室一厅，室内简装，小区暂无燃气、暖气，水电设施完好，市区到该小区行车时间20分钟左右到达。

　　每月第四周为集中办理时间，住房保障部门将电话通知申请人持身份证及复印件、建行储蓄卡及复印件到宜阳县住建局一楼住房保障办签订租赁合同，持租赁合同到凤祥小区物业办公室办理入住。分配时按报名先后顺序选房，纳入保障为1人户家庭的可申请一居室，纳入保障为2人或2人户以上家庭的可申请一室一厅。

　　报名时间为工作日9时至12时、15时至18时，报名咨询电话：65266239。

　　●特殊申请人仍可享优先保障

　　依照相关政策，有下列情形之一的特殊申请人，在配租时予以优先保障并享受优抚政策：基准租金3元/平方米/每月，按楼层系数差，确定具体价格。分楼层具体为一层3元，二层3.3元，三层3.3元，四层3.3元，五层2.1元，物业服务费为每月每平方米0.32元。

　　1.享受城镇最低生活保障和低收入保障的家庭；

　　2.符合原廉租住房保障条件的家庭；

　　3.申请家庭成员中有属于残疾二级以上、重点优抚对象的；

　　4.申请家庭成员中有获得市级以上见义勇为表彰、特殊贡献奖励、劳动模范称号的；

　　5.申请家庭成员中有在服兵役期间荣立二等功、战时荣立三等功以上的；

　　6.上级规定的其他情况。

　　(洛报融媒记者 李岚)
[ 责任编辑：崔利利]
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