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唾面自干（河洛学堂）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 典籍典故  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-03 09:45

　　唾面自干：别人往自己脸上吐唾沫，不擦脸，让唾沫自然晾干。

　　这是一个略带讽刺意味的成语，形容受了侮辱也不反抗，极尽容忍。

　　唾面自干的代表人物，是唐朝大臣娄师德。他是咱河南老乡，能力过人，出将入相，常年在唐朝东都洛阳工作。唐高宗和女皇武则天都很器重他。

　　据《新唐书》《资治通鉴》等史书记载，老娄心宽体胖，平易近人，思维敏捷，走路缓慢，说话很风趣。

　　他弟弟被朝廷提拔，要到外地当官。临行前，哥儿俩在洛城的豪宅里唠嗑话别，娄师德叮嘱弟弟凡事忍耐：“我是宰相，你又高升，咱老娄家太出风头了，难免有人眼红嫉恨。你可得小心谨慎、低调行事，千万别丢了老祖宗的脸。”

　　他弟弟赶紧表态：“哥，你放心！就算有人朝我脸上吐唾沫，我也不会生气，擦干就好，决不跟人计较。”

　　娄师德说：“这正是我担心的！人家发怒了才会吐你一脸唾沫，你把它擦了，人家的怒气就更重了。要我说，你别擦脸，笑着接受，让唾沫自己干。”

　　不了解娄师德的人，单听他告诫弟弟卑微隐忍，可能以为他软弱无能。

　　据说，大臣狄仁杰就很瞧不起娄师德，常在武则天面前嘲讽老娄没能耐。

　　其实不然。

　　娄师德很勇敢。吐蕃军队侵犯边境，他自告奋勇，率军反击，屡建奇功。上阵杀敌九死一生，一个连死都不怕的人，怎会是软弱无能的人？

　　他只是怕弟弟意气用事，暗中树敌，在官场上栽跟头，所以才教他牢记“职场求生法则”：唾面自干，与人为善。

　　老娄自己也是这么做的。别人明里暗里排挤他，他不但不记仇，反而以德报怨。

　　狄仁杰被贬到外地后，娄师德替他求情，夸狄仁杰有治国之才，劝女皇将其调回洛阳重用。

　　他这么做，狄仁杰并不知道。后来，狄仁杰被召回洛阳当了宰相，仍然老跟他作对。

　　武则天看不下去了，问狄仁杰：“娄师德贤明吗？”

　　狄仁杰说：“我不知道。”

　　武则天又问：“娄师德知人善任吗？”

　　狄仁杰说：“没听说过。”

　　女皇叹了一口气，拿出当初老娄举荐狄仁杰的奏章，说：“你能当上宰相，就是因为他向我举荐了你。可见他确实有识人的好眼光。”

　　狄仁杰羞愧道：“娄公盛德！我被他宽容相待却不自知。唉，我比他实在是差太远了！”

　　有人认为，“神探”狄仁杰没那么蠢，他是假装排挤娄师德，演戏给女皇看的。

　　唐高宗驾崩后，武则天在洛阳自立为帝，很多老臣反对。女皇担心有人私下结党谋反，重用酷吏打压异己分子。许多大臣莫名其妙被扣上了谋反作乱的帽子，屈打成招，惨死狱中。

　　狄仁杰也曾被诬陷谋反，含冤入狱。后来，在娄师德等人的帮助下，他重回事业巅峰。或是怕女皇多疑，怀疑他和娄师德结党营私，连累了老娄，他才故意在女皇面前说娄师德的坏话。

　　千年前的事儿，是真是假，不必计较。咱要学习的是娄师德的与人相处之道：对待自己人，像夏天一样热情，有点儿小误会小摩擦，唾面自干，不必在意；对待敌人，像冬天一样寒冷，恪守底线，勇敢反击。（记者 张丽娜）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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