洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

河边巡逻宣传防溺水 他们是洛阳“安全墙”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-03 08:52

　　“感谢他们天天在涧河边巡逻劝阻戏水和钓鱼的人。”昨日，市民张先生给洛阳晚报记者打来电话，想表扬一下在涧河边巡逻宣传防溺水的人员。

　　63岁的张先生家住西工区升龙广场，每天傍晚，他会沿着涧河河堤步道散步健身，一路向西走近10公里。“今年入夏后，涧河水位比往年高了，钓鱼的人多了。”张先生说，尤其是往上游走时，他经常见到钓鱼的人搬着凳子下河钓鱼，看起来十分危险，万一上游水库放水，这些钓鱼的人躲都来不及。

　　张先生说，他曾经试过劝这些钓鱼的人离开，但效果不明显，“好在河边经常有金谷派出所巡防大队队员和市神龙水上义务搜救队队员，他们天天在这儿巡逻劝阻”。

　　昨日，记者来到涧河边看到，虽然当天气温居高不下，但金谷派出所巡防大队队员仍旧坚持在河边巡逻。“既然是为了市民安全，那就得打起十二分精神。”金谷派出所巡防大队中队长刘清华说，他们有严格的排班和报告制度，每隔一小时就会有一组队员巡逻，以吹哨子、放广播等形式，或骑车或步行在涧河边巡逻，规劝钓鱼人和青少年远离水域，及时劝阻少年儿童下水游泳。一旦发现有人溺水，他们除了采取紧急施救措施，还会第一时间联系市神龙水上义务搜救队到场施救。

　　采访中记者了解到，因为市神龙水上义务搜救队多名队员居住在涧河周边小区，不少队员自发担起在涧河边巡逻的任务。“平时我们周六、周日在涧河边巡逻，一到暑期，大家每天下班后就自觉到河边进行防溺水的宣传。”市神龙水上义务搜救队队员秦文虎说。

　　“生命无价，他们每天巡逻为涧河多加了一道‘安全墙’，为这些巡逻人员点赞!”采访中，不少市民称赞道。（记者 王博东 通讯员 李耀武）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都是肺炎疫苗，13价跟23价的有啥不同
  • ·肝脏不爱吭气儿，最怕主人熬夜、生气
  • ·她得高血压8年，竟因体内藏着罕见肿瘤
    		•
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
        大夏天做饭，常要搞得汗流浃背。有啥菜既足够“硬”，又做法简单、味美可口？正巧，前两天我去一同学家，临...
  • ·白灼吃，生菜又脆又爽
  • ·洛宁张氏卤肉：名门席上菜 香飘数百年
  • ·跟团跨省游 脚步慢慢走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 瀍涧大道立交工程主体完工
  • 8月起，洛阳城市区部分路段严查机动车...
  • 好消息！洛阳旅游年票新增3个景区
  • 高峡平湖雄姿显现
  • 匠心“中国风”吹进洛阳城 格力洛阳...
  • 伊川县鸦岭镇：“岭上硒薯”就地卖
  • 河南省高招录取将于8月8日至9月12日进行
  • 王国生到孟津县调研沟域经济发展
  • 社区摆起大讲堂 学好技能助就业
  • 洛阳发布577家校外培训机构白名单
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 7月31日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    洛宁至洛阳高速客车、...
    洛阳这个社区开放日，...
    厉害了！洛阳开建一个...
    老旧小区焕新颜 “老”...
    精彩热帖

    人像摄影

    公交上拍白云

    画夏

    写生
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605