河边巡逻宣传防溺水 他们是洛阳“安全墙”

“感谢他们天天在涧河边巡逻劝阻戏水和钓鱼的人。”昨日，市民张先生给洛阳晚报记者打来电话，想表扬一下在涧河边巡逻宣传防溺水的人员。

“感谢他们天天在涧河边巡逻劝阻戏水和钓鱼的人。”昨日，市民张先生给洛阳晚报记者打来电话，想表扬一下在涧河边巡逻宣传防溺水的人员。

63岁的张先生家住西工区升龙广场，每天傍晚，他会沿着涧河河堤步道散步健身，一路向西走近10公里。“今年入夏后，涧河水位比往年高了，钓鱼的人多了。”张先生说，尤其是往上游走时，他经常见到钓鱼的人搬着凳子下河钓鱼，看起来十分危险，万一上游水库放水，这些钓鱼的人躲都来不及。

张先生说，他曾经试过劝这些钓鱼的人离开，但效果不明显，“好在河边经常有金谷派出所巡防大队队员和市神龙水上义务搜救队队员，他们天天在这儿巡逻劝阻”。

昨日，记者来到涧河边看到，虽然当天气温居高不下，但金谷派出所巡防大队队员仍旧坚持在河边巡逻。“既然是为了市民安全，那就得打起十二分精神。”金谷派出所巡防大队中队长刘清华说，他们有严格的排班和报告制度，每隔一小时就会有一组队员巡逻，以吹哨子、放广播等形式，或骑车或步行在涧河边巡逻，规劝钓鱼人和青少年远离水域，及时劝阻少年儿童下水游泳。一旦发现有人溺水，他们除了采取紧急施救措施，还会第一时间联系市神龙水上义务搜救队到场施救。

采访中记者了解到，因为市神龙水上义务搜救队多名队员居住在涧河周边小区，不少队员自发担起在涧河边巡逻的任务。“平时我们周六、周日在涧河边巡逻，一到暑期，大家每天下班后就自觉到河边进行防溺水的宣传。”市神龙水上义务搜救队队员秦文虎说。

“生命无价，他们每天巡逻为涧河多加了一道‘安全墙’，为这些巡逻人员点赞!”采访中，不少市民称赞道。（记者 王博东 通讯员 李耀武）