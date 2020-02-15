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2020年8月洛阳市自然灾害风险形势分析报告

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-03 08:41

2020年8月洛阳市自然灾害风险形势分析报告
洛阳市减灾委办公室 洛阳市应急救援总指办

　　7月28日至30日，市应急管理局会同市气象局等13家市减灾委主要成员单位，采取网络会商形式，对2020年8月我市自然灾害风险形势进行了会商研判。

　　一、气候趋势预测

　　常年8月全市平均降水量为115.5毫米，其中栾川为141.8毫米，其他县(市)为98.2～129.2毫米。全市平均气温为25.0℃，其中栾川为22.5℃，其他县(市)为24.5～25.6℃。

　　预计今年8月我市降水量偏多2成左右；平均气温接近常年；月极端最高气温37～39℃。

　　二、8月自然灾害和安全风险预判

　　综合判断：2020年8月洛阳市主要气象灾害为高温湿热、暴雨(含短时强降水)、雷雨大风及冰雹等强对流天气和臭氧污染等带来的风险。另外，农业病虫害和疫情也会对农业生产、群众生活等造成不利影响。主要表现为：

　　(一)高温。8月是我市高温天气发生的集中时段，室外和高温作业场所极易引发人员中暑风险；高温天气还会增加火灾、溺亡、有限空间中毒窒息、危险化学品等事故风险。

　　(二)暴雨(短时强降水)。8月正值“七下八上”主汛期，短时暴雨来势凶猛、降水强度大、致灾性更强，极易引发山洪、滑坡、泥石流、中小河流洪水、淹井、尾矿库溃坝、道路损毁、城市内涝、深基坑进水等风险，特别是矿山企业、旅游景区、河道、水库较集中的栾川、嵩县、洛宁、汝阳等南部山区，风险较高。

　　(三)雷雨大风及冰雹。8月容易出现雷雨、大风、冰雹等强对流天气，极易引发雷击、塔吊和建筑物倒塌、高空坠物、船舶倾覆、农作物受灾等风险，要密切防范局地雷雨大风和冰雹等强对流天气对工农业生产、基础设施等产生的不利影响。

　　(四)大气污染。阶段性高温天气对臭氧污染的生成较为有利，需加强相关污染物排放的治理和管控工作。

　　(五)病虫害。秋作物田需重点关注草地贪夜蛾、粘虫、甜菜夜蛾、东亚飞蝗等暴发性害虫。草地贪夜蛾在玉米田，三代粘虫8月初在谷子田，甜菜夜蛾在花生田、大豆田、蔬菜田局部暴发风险较高；东亚飞蝗在孟津县、新安县蝗区有出现高密点片的可能。

　　(六)疫情。需持续做好中高风险地区来洛人员疫情防控工作。

　　(七)地震。综合分析认为，2020年8月洛阳及邻区发生破坏性地震的可能性不大。

　　三、防范应对措施及建议

　　各地各部门要牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，切实履行“党政同责、一岗双责”职责，严格落实防灾减灾救灾各项责任制，克服麻痹松懈思想，切实做好灾害防范应对工作。

　　(一)及时发布预警信息。要根据气象监测预报，及时接受、发布预警信息，第一时间通知到村、到户、到人。要按照自然灾害发生的紧急程度、发展态势和可能造成的危害程度等综合研判结果开展分级预警，根据实际情况及时调整预警级别或解除预警。

　　(二)全面开展隐患排查。要严格落实自然灾害防治的主体责任，加大对重点领域、重点部位、重点工程、重点河段、重点易涝点、重点地质灾害监测区域的安全隐患排查力度，全面细致地对河道、堤坝、水库、尾矿库等各类防洪安全风险隐患进行再排查、再整改、再落实，确保安全度汛。

　　(三)突出重点领域防范。气象部门要做好对雾霾、大风、暴雨等灾害风险的监测，及时发布气象预警信息；水利部门要继续加大山洪灾害、小水库、河道、淤地坝等防汛重点部位的巡查排险力度，提升防汛重点部位防御能力；自然资源部门要加大对地质灾害隐患点的排查整治力度，落实地质灾害防范责任；城管部门做好日常排水设施养护维修工作，31处城市易涝点要保障排水畅通；旅游部门要及时掌握极端天气情况，特殊时段可采取关闭景区等措施；住建部门要加强对深基坑、起重机械、高支模、脚手架等重点部位的隐患排查治理，防范各类事故发生；交通运输部门要及时掌握大风、暴雨等气象灾害的影响范围及程度，落实库区、码头区域发生四级以上大风的封航措施，严格执行“六不出航”规定；教育部门要加强学生防溺亡、防中暑、防雷电等暑期安全教育，遏制学生暑期意外伤亡事故发生；农业农村部门要做好重大病虫害监测调查，及时发布预警信息和防治警报，开展防治技术宣传培训，指导群众及时开展统防统治和群防群治，有效控制病虫害暴发；卫生管理部门要做好疫情的监测和预警，指导各部门做好疫情防控工作。

　　(四)做好应急救援抗灾准备。要进一步修订完善各类应急预案，开展应急演练。要做好食品、物品、器材等救灾物资储备工作，按照受灾群众有衣穿、有饭吃、有水喝、有住所、有病医“五有”要求，保障受灾群众基本生活。要做好交通、供水、供电、供气、通信等与民生息息相关基础设施的抢修保通准备，及时组织受灾群众开展生产自救。要重点加强农业防灾减灾技术指导，防止农作物病虫害暴发。

　　(五)强化应急值班值守。各级人民政府及相关部门要严格落实领导带班和24小时值班制度，严格执行事故和灾害信息报告制度，坚守岗位，做到突发状况第一时间报告、第一时间处置，确保一旦发生事故灾害，能够及时启动应急响应，抢险救援有序、有力、有效，将事故灾害损失减小到最低限度。
[ 责任编辑：马佳佳]
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