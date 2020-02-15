洛阳市科技成果转移转化系列对接活动启动

7月31日，科创成果直通车——洛阳市科技成果转移转化系列对接活动启动仪式暨河南科技大学专场对接会举行。

7月31日，科创成果直通车——洛阳市科技成果转移转化系列对接活动启动仪式暨河南科技大学专场对接会举行。

本次活动由省科技厅、市政府共同主办，旨在进一步搭建“产、学、研、用”高效协同平台，拓展科技成果转化渠道，加速科技成果与产业资源精准对接。从今年起，我市将用3年时间，举办16场科技成果转移转化系列对接活动，通过“线上+线下”“对接+服务”相结合的形式，充分展示驻洛高校、大院大所大企业、人才团队的创新成果，打通科技成果转化“最后一公里”。

河南科技大学专场对接会，现场共签署11个科技创新合作项目。其中，洛阳、平顶山、三门峡、济源四市共同签署区域科技创新合作协议，将在科技交流、创新资源共享、创新成果转化、创新政策联动等方面开展合作，推动区域经济转型发展高质量发展。河南科技大学签署校企合作项目2个、产学研合作项目8个，该校将与合作单位在成果转化与技术转移基地、中试平台及产学研项目等方面深化合作，促进高校科技成果应用转化。

省科技厅副厅长徐宗勤，市领导胡加彬、魏世忠、任丽君参加启动仪式。(记者 戚帅华 通讯员 李亚楠)