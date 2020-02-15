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洛阳神鹰救援队举行夏季山地水域飞潜联合救援演练
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-03 08:40

户外搜救

　　“求救！洛河上有群众‘落水’，同时有群众‘被困’孤岛！”1日10时，洛河王城大桥段上演了一场惊心动魄的“救援”。接到“求救”电话后，救援力量迅速集合，冲锋舟、动力伞、搜救犬与“蛙人”联合上阵，展开了一场水陆空立体救援。

　　此次救援行动，其实是市神鹰救援队举行的夏季山地水域飞潜联合救援演练。

水域搜救

　　协同作战积累经验

　　为尽快找到“落水者”，十几艘冲锋舟在水面分区展开搜救，两名“蛙人”携带装备潜到水下搜救，两架动力伞在水域上空配合。5分钟后，“落水者”被成功找到。

　　营救“被困”孤岛人员的行动同时展开。由于“被困”人员受伤，且孤岛距洛河岸边直线距离近百米，救援队队员决定利用现场地形搭建跨河横渡系统，通过空中绳索将“被困”人员转移上岸。

　　记者在现场看到，当天的演练可谓水陆空联合救援，多种救援装备同时亮相。

动力伞空中搜救

　　“在水域搜救中，动力伞应用频繁、广泛。”市神鹰救援队飞行中队负责人许占魁说，动力伞可超低空飞行，甚至可以贴着水面飞行，水面情况观察得更清楚，发现目标可迅速通知水上救援船只。近年，在市神鹰救援队参与的各种水域搜救和户外搜救行动中，都能见到动力伞的身影。

　　市神鹰救援队负责人介绍，此次演练项目包括水域搜救、户外搜救、通信救援、空中搜救、搜救犬搜救、医疗救护、后勤保障等，是对救援队伍的应急反应、协同作战、科学处置能力的检验和加强，为今后参与各类救援救灾任务积累了经验。

搜救犬水中搜救

　　演练还有这些亮点

　　●搜救犬“洛电”

　　演练现场，在营救“落水者”行动中，一只叫“洛电”的搜救犬发现“落水者”后，像箭一样冲入水中，迅速带着救生圈游到“落水者”身边。确认“落水者”抓住救生圈后，“洛电”咬住绑在救生圈上的绳子，奋力往回游，把对方拉上岸。

　　搜救犬大队负责人刘长斌说，“洛电”虽然才3岁，但它能力出色，不仅多次协助救援队找到失踪群众，参与水域救援，还协助公安机关破获多起刑事案件，成功追踪到犯罪嫌疑人。

　　●翻船自救

　　现场，一艘橡皮艇遇到急流后翻船，船上的4名救援队队员立即分成两组，分别抓住橡皮艇两侧的绳索，相互配合把船翻转过来。这是当天演练中的翻船自救项目。

　　“翻船自救是水上救援训练的项目之一，也是水上救援人员必须掌握的自救技能，以应对橡皮艇遇到急流等翻船的情况，实用性很强。”救援队队员周建华说。（记者 牛鹏远/文 记者 李卫超 通讯员 王晓洪/图）

　　相关链接

　　市神鹰救援队成立于2009年，主管单位为市红十字会，是我省成立最早的一支民间专业救援队伍，目前注册会员980人，先后参加汶川、玉树、舟曲、雅安、鲁甸、九寨沟等地震救援，以及“东方之星”长江沉船、“山竹”台风等救援，前不久还两次深入南方洪涝灾区转移被困群众。截至目前，这支救援队已累计参加国内重大救援活动近400次，营救群众近千人。
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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