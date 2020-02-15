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注意！高校毕业生入伍报名8月15日截止
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-03 08:44

　　2日，省教育厅发布提醒，2020年普通高等学校毕业生应征入伍网上报名将于8月15日截止，有应征意向的毕业生须登录“全国征兵网”进行报名。

　　8月15日前，有应征意向的毕业生需登录“全国征兵网”(www.gfbzb.gov.cn)进行报名。按照兵役机关的统一安排，应征报名的毕业生将参加身体初检、政治初审。初检、初审合格的毕业生择优确定为预征对象。

　　应届毕业生可在学校所在地或者入学前户籍所在地、经常居住地中选择一个作为自己入伍的应征地。征兵开始后，应征地兵役机关会将具体上站体检时间、地点通知毕业生。毕业生可根据通知要求参加体检，并由当地公安、教育部门同步展开政治联考工作。

　　体检、政考合格并经公示的，由县级征兵办公室正式批准入伍，发放“入伍通知书”。(记者 孟山)

　　高校毕业生入伍优惠政策

　　普通高等学校毕业生入伍服义务兵役可在学费补偿、选用培养、考试升学和就业服务等方面享受优惠政策。

　　●补助补偿

　　国家对毕业生在校期间缴纳的学费实行一次性补偿，对获得国家助学贷款的实行代偿。补偿代偿标准为：本专科生每人每年最高不超过8000元，研究生每人每年最高不超过12000元。同时，由批准入伍地发放家庭优待金，其家庭享受军属待遇。

　　●选用培养

　　高校毕业生士兵，首次选取为士官确定军衔等级和工资起点标准时，在校就读时间视同服役时间。在服役期间各方面表现优秀，符合部队有关规定，具有本科以上学历的高校毕业生可选拔为军官。

　　参加全国普通高等学校招生统一考试，经省招生办公室专科统一录取且取得全日制专科学历的，可参加全军统一组织的本科层次招生考试，进入相关军队院校学习，毕业合格的列入年度生长干部毕业学员分配计划。

　　高校毕业生士兵参加优秀士兵保送入学对象选拔，年龄放宽1岁，同等条件下优先列为推荐对象。

　　●考试升学

　　高校毕业生应征入伍服现役退役，达到报考条件后，3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生，初试总分加10分，同等条件下优先录取。

　　在部队荣立二等功及以上，符合全国硕士研究生招生考试报考条件的，退役后可申请免试(初试)攻读硕士研究生。

　　设立“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划。凡高校学生应征入伍退出现役，且符合硕士研究生报考条件者均可报考。自2021年起，“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划由目前的每年5000人扩大到8000人，并重点向“双一流”建设高校倾斜。

　　自2022年专升本考试开始，高职(专科)毕业生及在校生(含高校新生)应征入伍，退役后在完成高职(专科)学业的前提下，可免试入读普通本科，或根据意愿入读成人本科。

　　高校毕业生退役后参加政法干警招录培养体制改革试点考试的，教育考试笔试成绩总分加10分。

　　●就业服务

　　据悉，高校毕业生士兵在就业方面也能享受一系列政策优惠。

　　高校毕业生士兵退役后一年内，可视同当年的应届毕业生，户档随迁(直辖市按照有关规定执行)。

　　按照国家规定发给退役金，根据当地实际情况，发给经济补助，安置地的县级以上地方人民政府组织其免费参加职业教育、技能培训，经考试考核合格的，发给相应的学历证书、职业资格证书并推荐就业。

　　退役士兵报考公务员、应聘事业单位职位的，服现役年限计算为工龄。
[ 责任编辑：马佳佳]
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