和凤梧：传承红色基因 为祖国强盛贡献力量

“谢谢洛阳家乡人民的关心，我也很想念我的老家。如果有机会的话，我还想回去看看。”7月31日，当记者电话联系上和凤梧老人时，他在电话里高兴地说。

强国必须强军，军强才能国安。人民军队从艰苦卓绝的武装斗争到社会主义革命和建设、从改革开放到新时代中国特色社会主义事业的历史进程，为国家富强、民族振兴、人民幸福建立了不朽功勋。八一建军节前后，本报记者走访了不同时期的几位人民子弟兵，倾听他们的革命经历、难忘故事。让我们共同致敬“最可爱的人”。

“谢谢洛阳家乡人民的关心，我也很想念我的老家。如果有机会的话，我还想回去看看。”7月31日，当记者电话联系上和凤梧老人时，他在电话里高兴地说。

和凤梧是偃师市府店镇参驾店村人，今年94岁，目前长期居住在北京丰台一个军队干休所。1944年10月，和凤梧报名加入八路军豫西抗日先遣支队，在接受了近三个月的学习后，成为先遣支队汜水独立团卫生班的一名卫生员，先后在偃师、巩义、登封一带打游击，直至抗战胜利。

和凤梧回忆，当年日军占领登封后，打算在县城西南修建飞机场。日军从附近村庄抓了两万名民工，和凤梧就是民工之一。沉重的劳役，再加上天气炎热，被打死、饿死、渴死和病死的不计其数，尸体还不让运回家，民工们日夜盼望救星到来。

1944年9月，根据党中央的指示，皮定均、徐子荣率领的豫西抗日先遣支队飞渡黄河，开辟了豫西抗日根据地。9月下旬，先遣支队到达嵩山后，皮定均决定捣毁这个机场。9月30日夜，先遣支队第三团冲进机场工地，在消灭敌人后，战士们跑到工棚大声喊：“我们是从黄河北面过来的八路军，是专门打鬼子来的。老乡们快跑啊！”民工听到喊声四散而逃，日军苦心经营的飞机场再也没有修成。

“鬼子烧杀抢掠，我早就想打鬼子了。八路军到俺村宣传抗日政策，我就参加了部队。”和凤梧说。

和凤梧记得，有一年冬天，独立团准备攻打汜水，找了个向导带路。没想到，向导暗地里勾结鬼子和伪军，把独立团带到了一个敌人埋伏好的沟里。部队一下子就被打散了，他和卫生班班长从坡上掉到了一个墓坑里。敌人在外面搜查，他俩就躲在里面。第二天，敌人撤回城里，当地老百姓悄悄把他们叫出来，还把他们送到了附近的集合点。

当年，和凤梧是瞒着家里参加八路军的，有一次部队要从参驾店向南转移，路过和家开的小店铺，他父母、哥哥就在门口张望。他怕被家人拉回家，就悄悄用草帽挡住脸，才没被发现。“我就是个卫生员，打鬼子的活儿是战友们干的，那些牺牲的战友更值得褒奖。”老人说。

“‘八一’到了，希望年轻的一代刻苦拼搏，传承红色基因，为祖国强盛做出应有的贡献。”和凤梧说。(记者 李岚)