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洛阳市召开争取和承接省级权限工作推进会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-03 08:24

　　7月31日，我市召开争取和承接省级权限工作推进会，贯彻市委深改委第六次会议、省放权赋权工作专班对接协调会议精神，听取有关部门前期对接情况和承接举措推进情况，部署下一步工作。

　　会议指出，下放或委托部分省级权限，是省委、省政府站位国家战略、河南大局，支持洛阳建设副中心城市的具体举措，也是洛阳提升副中心城市地位、优化营商环境的重要机遇。经过系统梳理论证，我市共提出67项省级权限。截至目前，省直部门已发文明确下放、我市已承接到位的省级权限共12项，省直部门已原则同意、需履行下放程序的省级权限共21项，还有34项需要省放权赋权工作专班推动下放。

　　市委常委、常务副市长王琰君参加会议并讲话。他强调，各相关部门要切实提升政治站位，深刻认识争取和承接省级权限的重大意义，努力争取更多确有需要、能够下放的权限，为各类市场主体提供更便利的条件、更高效的服务，提升我市的影响力和竞争力。要突出改革重点，围绕我市省级权限需求清单进一步梳理，加快节奏、积极对接、赢得主动，确保我市申请的省级权限尽快进入下放流程，坚决把争取和承接省级权限各项任务落到实处。要加强统筹协调，强化人力、物力等资源保障和业务培训，完善各项管理制度和运行机制，顺利推进，良好运作，确保省级下放权限既接得住、接得稳，又用得好、用得活，为洛阳加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎激发内生动力、注入发展活力。(记者 李迎博)
[ 责任编辑：崔利利]
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