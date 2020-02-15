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高招第三次志愿填报明日开始 这些问题考生需注意
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-03 08:24

　　明日8时，我省高招第三次志愿填报将开始。针对考生和家长在志愿填报过程中遇到的问题，市招生考试中心普招科科长高冰南进行了解答。

　　关键词：填报志愿

　　问：第三次志愿填报，具体是如何安排的？

　　答：4日8时至8日18时，填报专科提前批、高职高专批、体育专科、艺术类专科志愿。

　　专科提前批(除艺术类外)，第一志愿可填报1个高校志愿，第二志愿为平行志愿，可填报1个至4个高校志愿，每个高校志愿可填报1个至5个专业和是否同意调剂专业。

　　高职高专批实行平行志愿，可填报1个至6个高校志愿，每个高校志愿可填报1个至5个专业和是否同意调剂专业。

　　体育专科，第一志愿可填报1个高校志愿，第二志愿为平行志愿，可填报1个至4个高校志愿，每个高校志愿可填报1个至5个专业和是否同意调剂专业。对文化成绩和专业成绩均达到录取控制分数线的考生，录取时根据考生志愿按文化成绩排序投档，招生院校根据已公布招生章程中的录取规则对已投档考生择优录取。

　　美术、书法类专业在艺术本科A段、艺术本科B段、艺术专科批实行平行志愿；其他批次、其他类别仍为顺序志愿，设2个志愿，每个志愿可填报1所高校，每所高校可填报1个专业和是否同意调剂专业。

　　问：填报了本科二批志愿，还能填报高职高专批志愿吗？

　　答：可以。本科二批和高职高专批志愿的填报时间不同、录取时间不同，两者不冲突。

　　关键词：专科提前批

　　问：专科提前批和高职高专批有什么区别？毕业后都能专升本吗？

　　答：“有特殊要求的专科专业”参加专科提前批录取，包括艺术、体育、定向培养士官、空乘、航海、医学、小学教育(全科教师)等专业，各类别不得兼报。“其他无特殊要求的普通类专科专业”参加高职高专批录取。

　　应届专科毕业生都可以报名参加专升本考试。(见习记者 刘敏)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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