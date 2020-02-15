8月起，洛阳城市区部分路段严查机动车乱停乱放交通违法行为

昨日，记者从市交警支队获悉，从8月1日起，市交警支队在城市区深入推进道路交通静态秩序综合治理工作，严查机动车乱停乱放交通违法行为。同时，市交警部门公布了我市划定的违法停车严管区域和路段。

交通安全关系到千家万户的平安和幸福。从即日起至9月30日，我市将在全市组织开展夏季交通安全秩序“百日攻坚”整治行动，不断提升群众出行安全感、获得感和满意度。要实现这一目标，各部门需严格落实整治举措，市民也应增强安全意识，自觉遵守法规。从即日起，本报开设《除隐患、防事故、整秩序营造安全和谐交通环境》栏目，结合实际案例和相关责任单位的举措，倡导广大市民共同营造安全、畅通、有序、和谐的道路交通环境。

昨日，记者从市交警支队获悉，从8月1日起，市交警支队在城市区深入推进道路交通静态秩序综合治理工作，严查机动车乱停乱放交通违法行为。同时，市交警部门公布了我市划定的违法停车严管区域和路段。

市交警支队相关负责人说，道路交通静态秩序综合治理攻坚行动，是市交警支队治堵治乱“五套组合拳”的重要内容，也是护航副中心城市建设、打造高标准道路交通秩序的重要举措。市交警部门在政府机关、重点企事业单位、学校、医院、车站、商圈、公交站点、停车场出入口、城市主干道等关键易拥堵点位(门前)及周边道路划定了违法停车严管区域，要求各交巡大队加大在违法停车严管区域的整治力度，以点带面，推动城市区停车秩序全面好转。

在整治行动中，市交警部门除了采取巡逻管控、定点严查的现场执法，还将不断扩大抓拍覆盖范围。此外，各交巡大队将建立专门的视频小组，利用电子警察、高清监控，加强对辖区重要路网节点、繁华商业街、医院、学校等核心部位违法停车的实时监测、实时抓拍。

市交警支队相关负责人表示，在严查违法停车同时，他们会按照“打疏结合”原则，结合居民、商业停车压力现状，充分开展调研，听取各方面意见，在居民小区密集的周边探索夜间限时停车管理模式，缓解潮汐性停车压力。待设置夜间限时停车位的路段确定后，交警部门将向社会公布。

市交警部门划定的违法停车严管区域和路段(以下所有道路均在严管区域内)：

●西工交巡大队：王城大道以东、中州路以南、解放路以西、凯旋路以北

●车站交巡大队：人民西路以东、中州路以南、玻璃厂路以西、凯旋路以北

●金谷交巡大队：唐宫路、纱厂南路、纱厂北路、王城大道

●高新交巡大队：南昌路、周山路、河洛路

●长春交巡大队：南昌路以东、中州路以南、珠江路以西、九都路以北

●长安交巡大队：长安路以东、景华路以南、青岛路以西、西苑路以北

●老城交巡大队：金业路以东、中州路以南、新街以西、九都路以北

●瀍河交巡大队：启明西路、启明南路、中州路

●洛龙交巡大队：金城寨街以东、古城路以南、长兴街以西、牡丹大道以北，厚载门街以东、开元大道以南、定鼎门街以西、牡丹大道以北

●安乐交巡大队：龙门大道、开元大道、新伊大街

●伊滨交巡大队：玉泉街、玄奘路、提驾庄街 (记者 郭秩铭 通讯员 姜东)