定格方寸的书画名作讲述洛阳故事

无数文人墨客在这里为中华文化注入生生不息的动力。流传千百年的书法和绘画艺术，也在邮票这一方寸之地尽显芳华。近日，记者采访了市集邮协会的集邮专家，请他们为大家讲述邮票上的洛阳书画魅力。

《平复帖》邮票

洛阳，见证了无数传奇。公元743年，颜真卿在这里向张旭请教笔法。29年后，犹如历史的轮回一般，僧人怀素又在这里拜见了他。颜真卿是“楷书四大家”之一，他的字被尊称“颜体”，张旭和怀素并称“草圣”。

无数文人墨客在这里为中华文化注入生生不息的动力。流传千百年的书法和绘画艺术，也在邮票这一方寸之地尽显芳华。近日，记者采访了市集邮协会的集邮专家，请他们为大家讲述邮票上的洛阳书画魅力。

四枚草书邮票中有三枚和洛阳有关

中国邮政在2011年4月15日发行的《中国古代书法——草书》4枚邮票中，有3枚和洛阳联系密切。

第一枚邮票是西晋著名文学家、书法家陆机的《平复帖》(局部)。陆机出生于吴地，吴国灭亡后，29岁的他应召入洛仕宦，后与顾荣、陆云并称“洛阳三俊”，在洛阳写下了《平复帖》。这幅写于西晋的名帖已有1700多年历史，是传世年代最早的名家法帖，也是历史上第一件流传有序的法帖墨迹，有“法帖之祖”的美誉。

另外还有两枚邮票，分别是张旭的《古诗四帖》(局部)和怀素的《自叙帖》(局部)。唐天宝二年(公元743年)，35岁的颜真卿在洛阳向张旭请教笔法，并写下了流传至今的《述张长史笔法十二意》。29年后的唐大历七年(公元772年)，还是在洛阳，颜真卿接待了前来拜访的年轻僧人怀素，还为他撰写了《怀素上人草书歌序》。

《饮义楼作诗》邮票

自唐以后，洛阳最有名气的书法家，是出生于孟津的明末清初书法大家王铎。2009年5月16日，中国香港邮政发行《香港馆藏选粹》邮票一套6枚，其中第一枚邮票是王铎的行书作品《饮义楼作诗》(局部)。王铎的这件书法作品高286.5厘米、宽70.8厘米，现藏于香港艺术馆虚白斋。

不少传世名画上的故事发生在洛阳

说完了书法，还有一些邮票上的绘画作品，也和洛阳有莫大渊源。

《高逸图》邮票中的阮籍

2016年4月2日，中国邮政发行《高逸图》套票，一套3枚，小型张1枚。这是唐代著名画家孙位的中国画代表作《竹林七贤图》残卷，原画描绘的是魏晋时期在洛阳活动的7位名士聚会的场景。原画在北宋时已经缺佚，残卷只留下阮籍、刘伶、山涛、王戎四位。

在三连张票图上可以看到，左边票图上的坐者为阮籍，中间票图左边为刘伶、右边坐者为王戎，右边票图坐者为山涛。竹林七贤经常在洛阳活动，留下了很多脍炙人口的故事。有学者考证，我市马坡村是他们经常聚会的地方，汝阳县杜康村是他们经常把酒言欢的地方。

2011年9月9日，中国台湾地区邮政发行《香山九老图》古画邮票，此画现藏于台北故宫博物院，传为南宋宫廷画家刘松年所绘。唐代诗人白居易晚年住在洛阳，他和志趣相投的8位耆老胡杲、吉旼、郑据等，在龙门香山寺结“九老会”，度过了人生最后的18年。白居易晚年号“香山居士”，“香山九老”也成为古代文人雅士隐逸思想的一个体现。

最后，不得不提的是中国邮政在2005年发行的《洛神赋图》邮票，这枚邮票在本系列报道中已经介绍过。这幅中国十大传世名画之一的《洛神赋图》，记载了一个发生在洛河边的故事，因为曹植和洛神凄美的爱情悲剧，被传诵千余年。（记者 李砺瑾 实习生 刘欣媛 文/图）