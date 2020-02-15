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洛阳今天多云到阴天 气温24℃至35℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-03 08:25

昨日天气晴好，隋唐洛阳城国家遗址公园明堂天堂景点在蓝天白云的映衬下更加美丽 记者 张怡熙 摄

　　昨日，雨过天晴，湛蓝的天空，舒展的白云，美不胜收。朋友圈里大家不吝赞美：“今天的洛阳好美。”“这才是夏天该有的样子。”

　　美是真美，热也是真热。高温、高湿，正是伏天难熬的原因。这样的天气还要持续一段时间，今年中伏共有20天，今天是中伏的第九天。

　　天放晴了，是不是意味着降水结束了呢？未来一周，阵雨、雷阵雨依然频繁。市气象台根据最新的气象资料分析，短期内受副热带高压外围西南气流和低槽影响，我市多阵雨、雷阵雨天气。预计今天多云到阴天，转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，偏西风2级到3级，气温24℃至35℃。明天多云间晴天，部分地区有阵雨或雷阵雨，东南风2级到3级，气温24℃至33℃。

　　月亮何时最圆？经常听到的一种说法是“十五的月亮十六圆”，今年农历六月的情况有些特殊，“十五的月亮十四圆”。今天农历六月十四，月亮最圆时刻就出现在23时59分。据相关统计，在21世纪的百年中，满月出现在农历十四的次数仅有6次。这种情况虽然少见，但并不奇怪。如果今晚天气晴好，不妨欣赏下这“十四圆”的月亮。

　　本周其他时间天气如下。

　　8月5日(周三)：多云，局部地区有阵雨或雷阵雨，气温25℃至34℃。

　　8月6日(周四)：多云间阴天，部分地区转阵雨或雷阵雨，气温25℃至33℃。

　　8月7日(周五)：多云间阴天，傍晚到夜里转分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局地伴有短时强降水等强对流天气，气温25℃至30℃。

　　8月8日(周六)：阵雨转多云，气温24℃至31℃。

　　8月9日(周日)：多云到晴天，气温25℃至34℃。（记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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