好消息！洛阳旅游年票新增3个景区

洛报融媒记者今日从洛阳市文旅局获悉，洛阳旅游年票新增汝阳恐龙地质公园、新安县黄河神仙湾、万安山七彩大峡谷3个景区，景区总数从原来的42家增至45家。自8月2日起，持洛阳旅游年票的市民凭年票即可免门票进入以上3个景区游玩。

洛报融媒记者今日从洛阳市文旅局获悉，洛阳旅游年票新增汝阳恐龙地质公园、新安县黄河神仙湾、万安山七彩大峡谷3个景区，景区总数从原来的42家增至45家。自8月2日起，持洛阳旅游年票的市民凭年票即可免门票进入以上3个景区游玩。

汝阳恐龙地质公园景区，门票价格45元，距洛阳75公里，现为国家AAA级景区，是一处以白垩纪恐龙化石原地保护发掘建设的综合型地质公园。园区现有面积500亩，主要景点有七贤水库、恐龙地质博物馆、多处恐龙化石发掘复原现场、二十余座大型恐龙雕塑、恐龙主题彩虹滑道、恐龙科普步道以及游客服务中心等，是亲子自驾游的好去处。

新安县黄河神仙湾景区，门票价格40元，位于新安县石井镇东北部，景区实景打造重现万里黄河岸边和大漠深处历史上的市集、民宿、古寨、练兵场等场景，让游客身临其境、深度体验，真切感受到古都洛阳和大河文化魅力。

万安山七彩大峡谷景区，门票价格40元，峡谷起点是二月潭，步入峡谷，两边奇峰竞秀，怪石林立。沿着五公里长的峡谷游线，分布着天外来石、飞瀑连珠、百花溪、二月潭、石林峡、盘古岩、鹰嘴岩、狮吼峰、仙人瀑、石门瀑布等十几个景点。

目前，3个景区已完成年票设备安装、景区人员培训等工作，8月2日起开始接待洛阳旅游年票游客。（洛报融媒记者 李冰）