大学毕业想入伍 8月15日前上网报名

今日，河南省教育厅发布提醒，2020年普通高等学校毕业生应征入伍工作已经启动，有应征意向的毕业生须在8月15日前登录“全国征兵网”进行报名。

今日，河南省教育厅发布提醒，2020年普通高等学校毕业生应征入伍工作已经启动，有应征意向的毕业生须在8月15日前登录“全国征兵网”进行报名。

【关键词】应征报名

据介绍， 8月15日前，有应征意向的毕业生登录“全国征兵网”(www.gfbzb.gov.cn)进行报名。按照兵役机关的统一安排，应征报名毕业生将参加身体初检、政治初审。初检、初审合格的毕业生择优确定为预征对象。

应届毕业生可在学校所在地或者入学前户籍所在地，经常居住地选择一个作为自己参军入伍的应征地。征兵开始后，应征地兵役机关会将具体上站体检时间、地点通知毕业生，可根据通知要求参加应征地县级征兵办公室组织的体格检查，并由当地公安、教育部门同步展开政治联考工作。

体检、政考合格并经公示的，由县级征兵办公室正式批准入伍，发放《入伍通知书》。

【关键词】优惠政策

普通高等学校毕业生入伍服义务兵役可在优先征集、学费补偿、选用培养、考试升学和就业服务等方面享受优惠政策。

●优先征集

优先报名应征、优先体检政考、优先审批定兵、优先安排使用，在体检中享受绿色通道。

●补助补偿

国家对毕业生在校期间缴纳的学费实行一次性补偿，对获得国家助学贷款的实行代偿。补偿代偿标准为：本专科生每人每年最高不超过8000元，研究生每人每年最高不超过12000元。同时，由批准入伍地发放家庭优待金，其家庭享受军属待遇。

●选用培养

高校毕业生士兵，首次选取为士官确定军衔等级和工资起点标准时，在校就读时间视同服役时间。在服役期间各方面表现优秀，符合部队有关规定，具有本科以上学历的高校毕业生可选拔为军官。

参加全国普通高等学校招生统一考试，经省招生办公室专科统一录取且取得全日制专科学历的，可参加全军统一组织的本科层次招生考试，进入相关军队院校学习，毕业合格的列入年度生长干部毕业学员分配计划。

高校毕业生士兵参加优秀士兵保送入学对象选拔，年龄放宽1 岁，同等条件下优先列为推荐对象。

●考试升学

高校学生应征入伍服现役退役，达到报考条件后，3年内参加全国硕士研究生招生考试的考生，初试总分加10分，同等条件下优先录取。

在部队荣立二等功及以上，符合全国硕士研究生招生考试报考条件的，退役后可申请免试(初试)攻读硕士研究生。

设立退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划。凡高校学生应征入伍退出现役，且符合硕士研究生报考条件者均可报考。自2021年硕士研究生招生起，“退役大学生士兵”专项硕士研究生招生计划由目前的每年5000人扩大到8000人，并重点向“双一流”建设高校倾斜。

自2022年专升本考试开始，高职(专科)毕业生及在校生(含高校新生)应征入伍，退役后在完成高职(专科)学业的前提下，可免试入读普通本科，或根据意愿入读成人本科。

高校毕业生退役后参加政法干警招录培养体制改革试点考试的，教育考试笔试成绩总分加10分。

●就业服务

据悉，高校毕业生士兵在就业方面也能享受一系列政策优惠。

高校毕业生士兵退役后一年内，可视同当年的应届毕业生，户档随迁(直辖市按照有关规定执行)。

按照国家规定发给退役金，根据当地实际情况，发给经济补助，安置地的县级以上地方人民政府组织其免费参加职业教育、技能培训，经考试考核合格的，发给相应的学历证书、职业资格证书并推荐就业。

退役士兵报考公务员、应聘事业单位职位的，服现役年限计算为工龄。(洛报融媒记者 孟山)