当前位置： 新闻中心   新闻 | 图片 | 洛阳
伊川县吕店镇：桃子打擂 “桃王”重478克

　　7月31日上午，伊川县吕店镇举办首届优质瓜果品鉴会暨霍沟村红不软桃采摘节开幕式，请来河南科技大学农林学院院长、教授、副教授、博士、高级讲师以及市县两级农业部门的农艺师们，一起来给吕店镇的十几个品种的瓜果“站队排名。” 霍沟村朱会川种植的桃子以单个478克获得“桃子王。”

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
来源： 洛阳网    2020-08-02 13:23 [ 责任编辑： 李娜（见习） ] 返回洛阳网首页>>
热点图片
版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605