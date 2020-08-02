7月31日上午，伊川县吕店镇举办首届优质瓜果品鉴会暨霍沟村红不软桃采摘节开幕式，请来河南科技大学农林学院院长、教授、副教授、博士、高级讲师以及市县两级农业部门的农艺师们，一起来给吕店镇的十几个品种的瓜果“站队排名。” 霍沟村朱会川种植的桃子以单个478克获得“桃子王。”?
7月31日上午，伊川县吕店镇举办首届优质瓜果品鉴会暨霍沟村红不软桃采摘节开幕式，请来河南科技大学农林学院院长、教授、副教授、博士、高级讲师以及市县两级农业部门的农艺师们，一起来给吕店镇的十几个品种的瓜果“站队排名。” 霍沟村朱会川种植的桃子以单个478克获得“桃子王。”
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