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洛阳今天白天多云到阴天 气温25℃到32℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-01 10:12

　　夏天，强对流天气常常神出鬼没。随之而来的，还有雷电活动。昨日12时50分，市气象台就发布了雷电黄色预警信息。雷电是自然界中有名的“暴脾气”，不仅“一言不合”就发电而且威力巨大，经常给人类社会造成危害。我国的雷电灾害主要集中在6月至8月，东南沿海是高发区，中西部山区也较多。

　　面对这个“暴脾气”，我们能做的就是做好自我防护。发生雷电活动时，应尽量留在室内，并关好门窗；在户外时，要远离树木，不要接触天线、铁丝网等物体。

　　7月在微热中远去，8月开篇，分散性降水依然源源不断。河南省气象台预计，今天全省大部有分散性阵雨、雷阵雨，局地有短时强降水等强对流天气。由于降水频繁，湿度增加，这个双休日可能有些闷热。

　　市气象台根据最新的气象资料分析，短期内我市持续受副热带高压边缘西南气流影响，多短波槽活动，多分散性阵雨或雷阵雨。预计今天白天多云到阴天，傍晚到夜里转分散性阵雨或雷阵雨，偏南风2级到3级，气温25℃到32℃。明天阵雨转多云，偏南风3级左右，气温25℃到32℃。(记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖)
[ 责任编辑：崔利利]
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