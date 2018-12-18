“父亲漏粉条为子女凑手术费”续：坚强父亲引发全国关注 如今他带儿女来市区做第三次手术

日前，在位于高新区的一家医院，伊川农民刘平安12岁的儿子飞飞做完手术后被推到病房，3天前做完手术的8岁小女儿媛媛，轻轻拉住哥哥的手，无声地为他打气。2018年12月，本报以《为了让被烧伤的女儿右手能伸开，他在严寒中漏粉条凑手术费》为题独家报道了刘平安一家的事情后，人民日报和新华社官微纷纷关注了这位坚强父亲的故事，仅仅三天社会各界人士就为刘平安一家捐款40余万元。

本报2018年12月18日报道截图

日前，在位于高新区的一家医院，伊川农民刘平安12岁的儿子飞飞做完手术后被推到病房，3天前做完手术的8岁小女儿媛媛，轻轻拉住哥哥的手，无声地为他打气。

2018年12月，本报以《为了让被烧伤的女儿右手能伸开，他在严寒中漏粉条凑手术费》为题独家报道了刘平安一家的事情后，人民日报和新华社官微纷纷关注了这位坚强父亲的故事，仅仅三天社会各界人士就为刘平安一家捐款40余万元。

坚强父亲引发全国关注，如今他带儿女来市区做第三次手术

故事要从2018年12月18日本报的一篇报道说起，因为年幼的儿女被严重烧伤，伊川农民刘平安在寒冬中漏粉条为女儿凑手术费的故事，一经见报就感动了无数人。

不少晚报读者打来电话要认购刘平安的爱心粉条。紧接着，本报新媒体记者来到刘平安家中，对其家里情况及漏粉条的过程进行直播，当天有超过40万人观看，全国各地网友纷纷买粉条。

随后，人民日报和新华社官微分别在头条位置转载本报的报道链接，在全国引发强烈反响，3天时间就募捐到了40余万元善款。通过本报连续20多天的跟踪报道，最终为刘平安一家募集超过47万元善款。

不少爱心人士最关心的是刘平安的一双儿女何时能接受手术。在随后一年多的时间里，记者多次到刘平安家中，了解到他每个月都会带着儿女到市区的医院复查。经过一年多的不间断治疗，本月16日，在医生建议下，他带着儿女第三次住院，这次主要是清除孩子们身上大面积烧伤后变硬的疤痕，还要为媛媛一直伸不开的手指做第三次手术，争取让其手指稍微灵活些。

病床上，妹妹拉住哥哥的手

女儿的坚强远超幼小的年龄，让母亲心疼

7月22日上午，在医院烧伤整形科的病房里，记者看到了躺在病床上的飞飞和媛媛。两个孩子的母亲李巧双心疼地看着孩子们。

媛媛的枕边放着一只咖啡色的小熊，这是她为数不多的玩具，是烧伤后一位好心的外地人寄给她的。李巧双说，女儿每天晚上都要抱着小熊才能睡着，这次女儿做手术，一直做了4个多小时，在换药的半个小时里，女儿疼得浑身都被汗浸透，尽管如此，她还是咬着牙一声不吭。

“你哭出来吧，只要不动都中。”李巧双说，她越这样说，女儿越是不吭声，为了给家里省点儿钱，也为了让伤口快点好，女儿甚至不让护士用止疼药。

12岁的哥哥飞飞胆子比较小，还没做手术已经哭了好多次。当天下午一点多，飞飞做完手术被推回病房后，媛媛缓缓地伸出裹着厚厚纱布的小手，轻轻地拉住哥哥，兄妹俩都没有说话。李巧双知道，这是女儿想给哥哥打气，她想让哥哥坚强一些，早日好起来，早点儿回家。

病房的柜子里还放着媛媛带来的暑假作业。刘平安说，上一年级的女儿考了班里第一名，还被评为三好学生，但因为孩子被烧伤后，右手关节严重变形，之前五个手指头都被打进了钢钉，他不知道女儿是怎么艰难地握着笔写完了考卷。女儿作业写不完就不吃饭，哪怕来医院都要带着暑假作业。

社会的关注改变了他们的生活，他一边回报社会一边继续卖粉条

昨日，记者在腾讯公益上看到，从2018年至今，爱心人士为刘平安一家捐款达到125317元，在新浪微博的微公益上，也有138448元的善款，一年多来，这些善款一直在账户上，刘平安从没有动过，这是专门给孩子们住院看病用的。

刘平安永远都记得2018年年底的那个冬天，虽然气温很低，却是他度过的最温暖的冬天，全国各地的捐款让他有了继续给孩子治病的底气。这个朴实的农村汉子不想白白地接受大家的捐款，他只要知道捐款者的地址，都给对方寄去自己漏的粉条，久而久之，他认识了许多全国各地素昧平生的好心人。

随着买他粉条的人越来越多，他建了一个微信群，把大家都拉进群。他还做起了电商，注册了快手号和抖音号，把漏好的粉条拍成视频发到网上。今年春节前，他的粉条已经卖到了全国各地，他用自己的双手，一点点地挣钱给儿女们看病。这个过去只会农忙种田、农闲外出打工的农村汉子，正在通过移动互联网带来的便利，努力让家人过上更好的生活。(为了保护未成年人，文中媛媛和飞飞均为化名)(记者 李砺瑾 实习生 刘欣媛 文/图)