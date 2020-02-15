考生注意！高招第二次志愿填报明日结束 逾期不予补报

明日18时，我省高招第二次志愿填报将结束。市招生考试中心普招科科长高冰南建议考生在今日填报完志愿，明日再认真检查一下填报信息。

明日18时，我省高招第二次志愿填报将结束。市招生考试中心普招科科长高冰南建议考生在今日填报完志愿，明日再认真检查一下填报信息。

关键词 志愿填报

●第二次志愿填报何时结束？录取工作如何安排？

答：第二次志愿填报将在明日18时结束。考生必须在规定时间内严格按要求和规定程序完成志愿填报并保存，在规定的截止时间前允许修改两次，此后将无法更改。逾期不予补报。

建议考生最好今日把志愿填报完毕，明日上午再登录系统检查一下自己填报的志愿有无遗漏或错误。每年都有考生在截止时间前最后一刻才填报志愿，结果由于网络堵塞等原因填报不上；还有考生再次登录系统时，发现自己的志愿没有报上。

第二次志愿填报结束后，此次填报的志愿，具体录取时间安排如下：艺术本科A段8月14日至17日；本科一批8月15日至20日(特殊类型招生同批进行)；地方专项计划本科批8月20日至21日；艺术本科B段8月21日至23日；本科二批8月26日至30日。上述批次录取开始后，考生可及时登录填报志愿的网站，查询自己的档案状态。高校录取结束时间不一致，录取结果不是一次性公布的，一般在每个批次开始录取后3天至5天可查到。

关键词 放弃志愿

●怎样才能知道有没有误点“放弃志愿”选项？

答：考生可以登录志愿填报平台，查看自己填报过的志愿，提交成功就算填报完成。

在当次志愿填报时间截止前，考生若想放弃所填志愿，可以在志愿浏览页面下方直接点击“放弃志愿”选项。提醒考生，慎用“放弃志愿”选项。考生第二次志愿填报中，填报的艺术本科A段、艺术本科B段同批次中平行志愿和顺序志愿共用一个“放弃志愿”按钮，一旦点击，则上述类别的这些批次全部放弃，不能再填报。放弃志愿界面也有相应的提醒。放弃操作成功，考生将不能再填报当前该批次志愿。

关键词 平行志愿

●本科一批平行志愿，我报了A、B、C、D、E、F共6所学校，如果我被A学校退档，还会继续向后面的5所学校投档吗？

答：不会。

本科一批、本科二批、高职高专批、地方专项计划本科批，本科提前批的地方公费师范生、国家专项计划本科批及美术、书法类专业在艺术本科A段、艺术本科B段、艺术专科批，实行平行志愿。平行志愿的投档原则是“分数优先，遵循志愿，一轮投档”，“一轮投档”即按高校确定的投档比例，将符合条件的考生电子档案投档给高校。考生档案一旦投出，即不再检索该考生的后续志愿，因此，对于考生来说只有一次投档机会。也就是说，考生一旦被高校退档，即使他的投档分超出后续高校的调档线，也不能被投档，只能参加下一轮投档录取(下一志愿组、本批次征集志愿或下一批次)。换句话说，同一批次平行志愿里虽然可填报多所高校志愿，但考生档案只投一次，实际只有一个志愿起作用。

在平行志愿中，退档原因一般有这几个：专业不服从调剂；身体不符合要求；相关科目成绩未达到要求；学业水平考试作弊、被大学录取后不报到等行为被记入诚信档案。平行志愿在投档前至少会进行两次模拟，原则上不会因为考生分数低而退档。因此，为了规避退档风险，建议考生在填报平行志愿时要注意：第一，最好服从专业调剂；第二，全面了解高校对身体条件、单科成绩等的要求。

关键词 录取优惠

●我是农村户籍的独生子女，听说高考时有录取优惠政策，具体是怎样的？

答：根据我省2020年普通高等学校招生工作规定，农村户籍的独生子女“在与其他考生同等条件下由高校优先录取”。“同等条件”指的是分数相同的情况下，在投档时总分相同，农村户籍的独生子女最先投档，也就是说无论你语文、数学、外语成绩如何，只要你考一样的总分，你就能优先被录取。

●关于高招，如果您有问题，可通过以下方式联系我们。

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