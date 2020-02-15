洛阳高校毕业生报到手续可在网上办理 档案信息可网上查询

毕业生档案以后有啥用？如何办理毕业报到手续？正值高校毕业季，毕业生对档案问题很关心。记者了解到，目前，我市高校毕业生报到手续在网上即可办理。

毕业生档案以后有啥用？如何办理毕业报到手续？正值高校毕业季，毕业生对档案问题很关心。记者了解到，目前，我市高校毕业生报到手续在网上即可办理。

报到手续轻点鼠标轻松办理

按照规定，高校毕业生到就业单位报到时，须持报到证。学校相关部门凭报到证为毕业生办理档案投递、组织关系转移和户籍迁移等手续，就业单位所在地公安部门凭报到证为毕业生办理落户手续，就业单位凭报到证为毕业生办理相关工作手续。

市人才服务中心相关负责人介绍，为方便来洛阳就业的高校毕业生办理报到手续，该中心开通了高校毕业生网上报到服务平台，报到证签发到洛阳市人力资源和社会保障局的毕业生，均可通过该平台完成报到手续。

在报到证报到期限内，您可登录洛阳人才网“洛阳市高校毕业生就业手续网络服务平台”或手机登录http://42.51.7.48/m/Login.aspx进行网上报到，按系统提示逐项填写并提交审核。

工作人员提醒，如系统提示“您的信息已提交，网上报到成功!”，即提交成功，等待工作人员审核之后可自行打印相关证明材料。如果没有工作单位，您在网上报到系统成功提交信息即可。

档案信息可网上查询

在办理报到手续时，毕业生档案原则上由学校直接邮寄至市人才服务中心。

因特殊原因自己携带档案的毕业生，切记及时将档案送交市人才服务中心或户口所在县级人才服务机构。

●在洛阳市城市区就业或城市区户口的毕业生档案，可存放在市人才服务中心。

地址：涧西区黄河南路1号，市人才服务中心二楼服务大厅

携带资料：密封完整的档案、身份证(或社保卡)、报到证

●户口在洛阳市所属县且未在洛阳市城市区就业创业的毕业生，档案由户口所在县级人才服务机构管理。

办理流程

1毕业生登录洛阳人才网“洛阳市高校毕业生就业手续网络服务平台”或手机登录http://42.51.7.48/m/Login.aspx进行网上报到，按照要求上传身份证、报到证信息，选择派往的县级名称，成功提交后，等待审核。

2工作人员会在一天内进行审核，通过审核之后，登录系统根据提示打印派往户口所在县的介绍信。

3毕业生持介绍信、身份证(或社保卡)及密封完整的档案到户口所在县级人才服务机构递交档案。

3还有这些问题您需要了解

问：毕业生档案以后有啥用？

答：毕业后遇到以下情况可能用到档案：申请职称评审、报考公务员或者事业单位、政审、申领养老待遇等。

问：毕业后离开学校，档案应该怎么办？

答：学校会根据毕业生去向，将档案转至有档案保管权限的用人单位或相应的公共就业和人才服务机构。

问：考上公务员或事业单位或者去国企上班，档案会转到哪里？

答：档案会转到机关事业单位、国企保管。

问：哪些人员的档案属于流动人员人事档案？

答：以下人员的档案属于流动人员人事档案。

(1)非公有制企业和社会组织聘用人员的档案。

(2)从机关事业、国企单位离职人员的档案。

(3)出国留学或准备考研人员的档案。

(4)创业、自由职业、灵活就业等人员的档案。

问：流动人员人事档案由谁保管？

答：流动人员人事档案由就业地或者户籍地公共就业和人才服务机构保管。

问：流动人员人事档案保管收费吗？

答：不收费。（记者 李迎博 通讯员 李帆）