洛阳市新增75名省书协会员

昨日，记者从市书法家协会获悉，省书法家协会2020年会员审批工作已结束，我市75人被批准加入省书法家协会，批准人数居全省各市首位。

昨日，记者从市书法家协会获悉，省书法家协会2020年会员审批工作已结束，我市75人被批准加入省书法家协会，批准人数居全省各市首位。

市书法家协会相关负责人介绍，近年，该协会加强对人才梯队的培养，注重通过公益课堂、培训、专题比赛展览、新媒体展出等多种形式发现和培养人才，产生了良好效果和社会影响。我市书法家在全国及省、市举办的大赛中屡创佳绩，为我市书坛赢得了荣誉。

下一步，市书法家协会将号召我市书法家和书法爱好者，在学习中华传统文化艺术上下足功夫，不断提高学养、涵养、修养，守正创新，以人民为中心展开书法创作，为推动文化繁荣兴盛贡献力量。

新增75名省书协会员名单：

樊新才 杨树琛 谢书敏 王润文 索陆俊 朱永正 张新胜 袁亚朋 张文静 魏榕容 李慧芳 李睿坤 程素英 董会霞 王晓红 赵 翠 王瑞珊 张媛媛 王 蕾 罗宝燕 任明明 曹茜雅 常妙霞 王小彬 温丰伟 赵成光 梁晓辉 郝 敏 周丽娟 梅满要 秦会欣 张建刚 董喜锋 柳少听 王然红 王孟君 王 芳 李文英 郭万宏 李长青 戴永胜 王斌儒 吕乐今 于小丽 张新艳 孙彩霞 姬海霞 司建生 邓喜顺 宋丹丹 张 焱 陈新建 郭建利 梁振龙 王进献 张武祥 王爱萍 赵振升 宇建生 梁遂见 党 辉 王 蒙 孙新法 吴亚伦 程青峰 冯兆瑞 徐启陶 刘鸿凯 徐少波 魏汉军 赵旭磊 王留军 王阳林 张媛媛 沈紫嫣 (记者 智慧 实习生 王奕菲)