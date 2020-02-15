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史丰伟：公益路上不停歇

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-01 09:14

　　和队友们一起走进学校、社区开展防溺水安全教育宣传，参加丛林搜救、水上救援等训练，积极参与无偿献血活动……这段时间，史丰伟有点忙。

　　41岁的史丰伟是宜阳县交通运输局执法所的一名职工，工作之余，热心公益事业的他加入了洛阳市神鹰救援队宜阳大队，积极投身社会公益事业。

　　史丰伟说，他与公益结缘，源于一次偶然。1997年的一天，他和朋友去上海市场逛街，无意中看到一群人围在一起。出于好奇，他走上前去，看见了一辆献血车。“我想，既然遇到了，那就献一次吧。”史丰伟说，因为对献血不太了解，他紧张得手心出汗。可一趟献血流程下来，他的紧张感消失了，取而代之的是一种满满的荣誉感。

　　从那以后，史丰伟便坚持每年无偿献血，除了第一次献血200毫升，以后每次都献血400毫升。20多年下来，献血已成了史丰伟的一种生活习惯。

　　谈起加入洛阳市神鹰救援队宜阳大队的初衷，史丰伟说：“一个偶然的机会，我看见救援队的队员们正在搜救溺水者。看到队员全力搜寻，我非常感动。”此后，热心公益的史丰伟申请加入了这支队伍。

　　对于第一次参与救援，史丰伟记忆犹新。“当时救援队接到求助电话称，宜阳县锦龙大桥附近水域有人游泳时意外溺水。”史丰伟说，接到求助后，他和附近的队员立刻携带冲锋舟等救援装备赶到事发地点。由于该水域水面宽、水位深，给救援带来了一定的难度，史丰伟和队友们经过近一个小时的搜救，终于将溺水者救上岸。

　　“起初家人都担心我的安全，不太支持我。”史丰伟说，为了证明自己、让家人安心，他努力学习救援知识，参加救援培训，安全顺利地完成了一次又一次的救援任务，最终让家人转变了想法。

　　每一次的溺水救援，家属失去亲人后的肝肠寸断也让救援队队员们心痛。于是，救援队又多了一项“职能”，就是到学校、社区等地做防溺水的义务宣讲，而史丰伟是救援队防溺水宣讲的主力。加入洛阳市神鹰救援队宜阳大队以来，史丰伟先后参与溺水打捞、走失搜寻、应急保障等任务30余次，参加防溺水安全教育宣讲活动20余次。

　　“做公益久了你会发现，其实并不是单纯做好事，而是在做事中传播人与人之间的互助精神。”史丰伟说，他希望带动更多人投身公益事业，让社会变得更加美好。（记者 戚帅华 通讯员 靳会利）
[ 责任编辑：崔利利]
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