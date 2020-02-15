洛阳高质量发展配备“格力动力”

3年前，洛阳与格力“牵手”恰逢其时，志在打造“中国智造”新高地。随后，中国洛阳自主创新智能制造产业基地建设提速提质，在我市增添机器人、空调及冰洗板块，不断推动“洛阳制造”向“洛阳智造”迈进。

3年前，洛阳与格力“牵手”恰逢其时，志在打造“中国智造”新高地。随后，中国洛阳自主创新智能制造产业基地建设提速提质，在我市增添机器人、空调及冰洗板块，不断推动“洛阳制造”向“洛阳智造”迈进。

当下，多个格力项目正在我市加速推进，将在全国范围内形成具有重要影响的集“自主研发、自主装备、自主集成、自主品牌”于一体，实现“工业互联+能源互联”的自主创新智能制造产业基地，为副中心城市建设贡献“格力力量”。

强强联手，“格力科技”助力我市打造智能制造高地

车间地面一尘不染，空中物流通道秩序井然，一排排印着格力标志的工业机器人精准“舞动”，一台又一台“洛阳造”格力空调将走向世界……位于高新区的格力空调洛阳项目自今年7月初顺利实现试生产以来，其建设进度多次提速。

全国目前智能化程度最高的空调基地，北方地区仅有的商用中央空调生产基地，项目自主化生产程度与格力珠海总部持平……作为格力在全球布局的第十三个空调生产基地，这个总投资30亿元、总占地1041亩，主要从事商用空调器、家用空调器及配套产品的研发和生产的大项目拥有多个“标签”，也充分显示了格力立足洛阳发展的决心和诚意。

根据规划，该项目全部投产后年产值可达100亿元，每年实现税收超4亿元，可提供超4000个就业岗位，并吸引大量的产业链上下游配套企业集聚，带来极强的产业带动能力和良好的经济社会效益。

“作为我市近年引进的投资规模大、市场前景好、技术水平高的重点项目，格力空调洛阳项目带来的先进设计理念、高端制造技术等，对推进我市制造业转型升级和高质量发展具有重要意义。”市工信局相关负责人表示。

格力对洛阳产业发展的助推作用在不断发酵——

自2017年9月双方签约建设中国洛阳自主创新智能制造产业基地项目以来，格力工业机器人项目、空调项目相继落地开工。2019年格力再次与我市达成合作意向，格力洛阳冰洗项目正式投建。

“根据设计生产能力，未来各个洛阳生产基地完全能够制造此处展出的所有行业领先产品，将进一步为当地建设全国先进制造业基地贡献力量！”格力电器(洛阳)有限公司总经办体系监督科组长金权亮言语间难掩自豪。

全力推进，“洛阳速度”验证我市营商环境金牌服务

一方面，“格力科技”为我市推进产业升级、打造全国先进制造业基地、加快副中心城市建设提供了持续助力；另一方面，格力项目快速推进，也为我市着力优化服务、打造营商环境新高地提供了验证。

以格力空调洛阳项目为例。该项目自2018年12月开工，到2020年7月1日首套空调顺利下线，其建设周期仅18个月，在格力13个生产基地中建设周期最短。对于格力电器(洛阳)有限公司负责人李刚飞来说，我市项目服务官保持“时刻在线”，全市各有关部门积极联动，围绕格力建设提供及时服务，是项目建设跑出“洛阳速度”的重要原因。

去年年初，按照省政府部署，自贸区洛阳片区积极探索“先建后验，边建边审”管理模式，为破解项目签约易落地难问题实施企业投资项目承诺制，格力空调洛阳项目成为首批受益者之一。其开工建设前的申请资料由153项减少到5项，审批审核时间由100多个工作日缩短至7个工作日左右。于当年1月11日提交设计方案联合审查申请后，该项目在1月17日就取得联合审查意见书，第一时间进入施工建设阶段。

在随后开展的生产要素服务上，从格力空调洛阳项目前期的电力线路迁移，到项目建设中的临时用电保障，再到今年7月1日投产前的一次送电成功，洛阳供电公司等部门与相关建设单位齐心协力，倒排工期，挂图作战，让优质电力服务走在项目建设的前边。

此外，在项目审批上，我市专门推出重大项目联审联批机制；在后勤保障上，我市通过“联企入企助企惠企”活动，积极协调提供安心办公环境和舒心居住环境，在格力配套企业来洛建厂、人才招聘引进等方面展现出“火一般的热情”……

“格力空调洛阳项目的快速推进，为我市通过优化营商环境推进重点项目建设积累了丰富经验。”市发改委相关负责人表示。

我市下步将重点聚焦企业、群众最盼之处、最痛之点，找差距、补短板、强弱项，努力打造全省领先、国内一流的营商环境新高地，一如既往地为格力提供最好的营商环境和最优质的服务，助力企业做大做强，实现双方共赢。

多点发力，格力与洛阳继续“牵手”共话创新

今日将在洛举行的格力全国巡回直播第二站活动，是格力与洛阳的最新“牵手”。

根据规划，格力电器股份有限公司董事长兼总裁董明珠将带领广大消费者参观格力空调洛阳项目生产基地，并与当地企业家等多方代表在高峰论坛上共论工业匠心精神，为洛阳制造转型升级建言献策。在当晚举行的“嗨购洛阳·格力奇妙夜”直播活动中，“格力董明珠店”将完成首次线下亮相。

今天的投资结构就是明天的产业结构。我市和格力继续“牵手”的重要意义，在于二者在产业战略上的“一见如故”。近年，在推进制造业高质量发展上，我市聚焦转型发展、高质量发展，坚持“创新驱动、智造升级”，同步实施传统产业改造提升和新兴产业培育壮大，加快推动企业向高端化、智能化、绿色化、服务化方向迈进，格力成为其中的重要助力。

通过上下游产业链协同发力，目前借助格力品牌影响力，我市已引进包括智能制造类、新材料类的多家企业，为格力空调洛阳项目提供产能配套，首批3家企业已经在洛实现生产，2家配套企业即将落地。

随着双方合作继续，未来将有更多的“格力洛阳造”，为我市加快建设副中心、致力打造增长极贡献力量。（记者 陈曦 通讯员 刘慧娟）