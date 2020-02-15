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洛阳市就业创业工作暨2020年普通高等学校毕业生就业创业工作推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-01 08:58

　　7月28日，全市就业创业工作暨2020年普通高等学校毕业生就业创业工作推进会召开。

　　我市高度重视稳就业工作，今年相继出台了《关于进一步做好稳就业工作的实施意见》《关于进一步做好常态化疫情防控下2020年高校毕业生就业工作的通知》等一系列就业创业政策，随着各项政策效应的持续释放，稳就业、保就业的基础将进一步夯实。

　　我市将从支持企业稳定岗位、开发更多就业岗位、促进劳动者多渠道就业、抓好重点群体(包括高校毕业生、农民工、退役军人等)就业、加强职业技能培训、做实就业创业服务等方面发力，进一步做好稳就业工作。

　　针对高校毕业生就业工作，我市将多措并举拿出更多岗位招录高校毕业生，推动高校毕业生“招考一批”“入伍一批”“下基层一批”“创业一批”，并建立2020年高校毕业生就业工作定期报告制度，自8月1日起，每月15日、30日报送涉及本地、本单位相关内容贯彻落实情况及下一步推进措施。

　　副市长贺敏参加会议。(记者 余子愚 通讯员 李帆)
[ 责任编辑：崔利利]
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