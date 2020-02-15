洛阳市党委政法委机关以案促改工作动员部署暨警示教育会议召开

昨日，全市党委政法委机关以案促改工作动员部署暨警示教育会议召开，学习贯彻习近平总书记重要指示精神，贯彻落实省、市纪委全会精神和省委政法委指示要求，通报典型案例，开展警示教育，对全市党委政法委机关以案促改工作进行动员部署。

昨日，全市党委政法委机关以案促改工作动员部署暨警示教育会议召开，学习贯彻习近平总书记重要指示精神，贯彻落实省、市纪委全会精神和省委政法委指示要求，通报典型案例，开展警示教育，对全市党委政法委机关以案促改工作进行动员部署。

市委常委、政法委书记娄会峰强调，要提高政治站位、强化思想认识，切实增强以案促改的责任感和使命感，坚持问题导向、精准施策，推动党委政法委机关全面从严治党向纵深发展。要把握关键环节，严格工作标准，深入开展作风建设“四问”对照检查，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，推进以案促改制度化常态化。要加强组织领导，压实工作责任，严格督导检查，切实把以案促改与全国政法队伍教育整顿、学习贯彻市委全会精神、扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点等重要任务深度融合、同向发力，确保以案促改取得实效，推动全市政法工作高质量发展。要克服“三种心态”、强化“三种精神”，不断提升落实力执行力穿透力，以创树全省先进标杆为目标，全面锻造与副中心城市定位相匹配的洛阳政法工作，为副中心城市建设贡献政法力量。(记者 申利超 通讯员 王伏牛)