住建部“城市体检”调研组来洛

7月28日至30日，由中国城市研究院秘书长林澎率队的住建部及“城市体检”第三方团队调研组一行来洛，对我市作为全国“城市体检”样本城市推进工作进行调研和指导。

7月28日至30日，由中国城市研究院秘书长林澎率队的住建部及“城市体检”第三方团队调研组一行来洛，对我市作为全国“城市体检”样本城市推进工作进行调研和指导。

日前住建部发布了关于支持开展2020年“城市体检”工作的通知，今年在全国范围内选择36个样本城市进行“城市体检”试点。其中，洛阳入选样本城市，为建设没有城市病的城市，促进城市人居环境高质量发展积极开展探索。

调研组根据洛阳实际，建议我市结合自身实际，在高端装备制造、涧西苏式建筑保护、老城区历史文化街区保护等方面探索新的指标体系，进一步完善“城市体检”工作内容。

市住建局将于8月初牵头组织开展“城市体检”工作线上问卷调查，将围绕城市体检的生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力八大体系50项分指标，以城市社区为单位，以16周岁以上的本地常住居民为主进行问卷调查。随后，第三方体检团队将对问卷调查和实地调研数据进行分析总结，并于9月初形成“城市体检”报告。根据体检报告中列出的“城市健康指数”等指导建议，我市将制定科学适用的城市修复和更新方法，进一步补齐加强城市短板弱项，修复城市机体，增强城市活力，全面提升城市人居环境品质和城市综合承载力。(记者 李东慧 通讯员 高江鹏)