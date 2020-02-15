洛阳市出台指导意见强化村（社区）党组织巡察整改

7月30日，我市印发《关于强化村(社区)党组织巡察整改深化成果运用助推党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)工作的指导意见》(简称《意见》)，对相关工作进行再部署。

7月30日，我市印发《关于强化村(社区)党组织巡察整改深化成果运用助推党建引领、“三治”并进、服务进村(社区)工作的指导意见》(简称《意见》)，对相关工作进行再部署。

《意见》指出，高质量推进巡察村(社区)党组织全覆盖工作，一方面要强化问题整改，推动巡察发现的共性问题全面整改、边巡边改、未巡先改；另一方面深化成果运用，坚持解决问题与举一反三相结合，完善制度与深化改革相结合，进一步补齐制度短板、完善体制机制，不断增强基层治理实效，提升群众的获得感、幸福感、安全感。

《意见》还结合具体工作，划出了重点——

●8月底前，各县(市)区党委要召开会议专题研究村(社区)党组织巡察突出问题和共性问题专项整治工作，县(市)区委书记要严格落实“第一责任人”责任，对专项整治工作直接部署、直接参与、直接督办。

●各县(市)区要成立由党委或政府分管领导牵头的整改工作专班，制订方案、细化措施、倒排工期、限时完成。要建立巡察工作领导小组牵头，纪委监委、组织部和有关职能部门参与的整改联席会议制度，每月听取汇报、通报进展、表先促后。

●严格按照市委“列账、转账、对账、销账”的要求推进整改，各县(市)区巡察工作领导小组，要指导巡察机构对村(社区)巡察中发现的突出问题、共性问题进行系统归纳梳理，在巡察反馈后15日内，形成本区域突出问题和共性问题清单、整改清单，提交党委研究。

●各县(市)区委和巡察工作领导小组要深入研究分析村(社区)巡察发现的优亲厚友、侵占挪用、“三资”管理混乱等易发多发问题背后的成因，举一反三、延伸拓展，抓紧堵塞制度漏洞、补齐机制短板，确保12月底问题整改清零和建章立制双到位、双见效。

●市、县纪委监委要认真落实“两个同步”工作机制，对巡察发现的问题线索同步跟进、同步查处，确保12月底前所有问题线索全部高质量办结清零。

●县(市)区纪检监察机关和组织部门要切实履行好日常监督责任，既要监督过程，更要监督成效，特别是涉及的民生问题要督促立行立改、及时反馈。

●市委巡察机构对各县(市)区村(社区)党组织巡察中发现的突出问题和共性问题进行梳理分类，8月底前问题清单转交市直有关部门(单位)党组织并提出巡察建议。

《意见》强调，坚持“严”的工作主基调，对推诿扯皮、进展缓慢、效果不佳的，市委巡察工作领导小组将约谈党(工)委或领导小组主要负责人；对整改责任不落实、无正当理由拒不整改，以及做表面文章、敷衍塞责、弄虚作假的党组织及相关责任人，市、县纪委监委、组织部门将依规依纪进行追责问责；市、县巡察工作领导小组将结合巡察整改情况，通报曝光一批典型案例，有效发挥“问责一个、警醒一片”的震慑作用。(记者 智慧 通讯员 杨伟峰)