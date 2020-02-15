洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

慰问信
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-08-01 08:38

　　驻洛中国人民解放军、武装警察部队全体官兵，全市烈军属、残疾军人，军队离退休干部和转业、复员、退伍军人，民兵预备役人员：

　　值此中国人民解放军建军93周年纪念日到来之际，中共洛阳市委、洛阳市人民政府代表全市人民，向你们致以节日的祝贺和诚挚的慰问！

　　93年来，在中国共产党的坚强领导下，人民军队从艰苦卓绝的武装斗争到社会主义革命和建设、从改革开放到新时代中国特色社会主义事业的历史进程，一路披荆斩棘，付出巨大牺牲，取得一个又一个辉煌胜利，为国家富强、民族振兴、人民幸福建立了不朽功勋。历史充分证明，人民军队始终是党和人民完全可以信赖的英雄军队。

　　近年来，驻洛部队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平强军思想，牢记职责使命，聚力练兵备战，在中国特色强军之路上迈出了更加坚实的步伐。广大官兵持续发扬拥政爱民的优良传统，在大力推动军队和国防现代化建设与改革的同时，积极投身洛阳经济社会发展，在抢险救灾、维稳处突、应急救援、国防教育、公益事业、脱贫攻坚等方面作出了不可替代的贡献，以实际行动诠释了军民鱼水情，受到人民群众的广泛好评。特别是在新冠肺炎疫情发生后，驻洛部队听党指挥、闻令而动，不怕牺牲、勇挑重担，展现了人民军队为人民的光辉形象，赢得了全市人民的爱戴和赞誉。全市军队离退休干部、烈士遗属、残疾军人、转业复员退伍军人牢记初心使命，发扬光荣传统、永葆革命本色，自强不息、敬业奉献，在各个领域各条战线作出新的贡献。市委、市政府和全市人民向你们表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

　　当前，全市上下正深入学习贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神，认真落实省委、省政府决策部署要求和市委十一届十三次全会精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务、实施“五提”行动，加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章，夺取全面建成小康社会的伟大胜利。奋进新征程、创造新辉煌，需要全市上下的共同努力，也离不开驻洛部队的大力支持。衷心希望你们继续发扬英勇善战、拥政爱民的光荣传统，在副中心城市建设中，与全市人民一道，凝聚出彩正能量、展现军队新担当，推动洛阳发展不断迈上新台阶。市委、市政府将团结和带领全市人民一如既往地支持国防和军队建设，持续深化全民国防教育，健全完善退役军人服务保障体系，广泛开展各类拥军活动，满腔热情为广大官兵排忧解难，不断巩固发展军政军民团结的大好局面，进一步汇聚强国兴军的磅礴力量。

　　让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，军地合力、军民同心，实干争先、奋发有为，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章作出新的更大贡献！

　　祝同志们节日愉快、身体健康、工作顺利、阖家幸福！

　　中共洛阳市委

　　洛阳市人民政府

　　2020年8月1日
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都是肺炎疫苗，13价跟23价的有啥不同
  • ·肝脏不爱吭气儿，最怕主人熬夜、生气
  • ·她得高血压8年，竟因体内藏着罕见肿瘤
    		•
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
        大夏天做饭，常要搞得汗流浃背。有啥菜既足够“硬”，又做法简单、味美可口？正巧，前两天我去一同学家，临...
  • ·白灼吃，生菜又脆又爽
  • ·洛宁张氏卤肉：名门席上菜 香飘数百年
  • ·跟团跨省游 脚步慢慢走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 基本养老金涨啦！洛阳逾40万名退休人...
  • 南昌路牡丹广场至丽春路段将围挡施工
  • 洛阳发布雷电黄色预警 局地将伴有短...
  • 给力！今年洛阳新建乐道360公里 十一...
  • 洛阳这个红薯种植户 5个月收入40万元
  • “新春都”焕发新活力
  • 明起，洛阳多条公交线路有调整
  • 李亚到栾川督导调研时强调：以群众认...
  • 找回童年记忆！《洛阳历史故事》连环...
  • 老旧小区焕新颜 “老”居民乐享“新”...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 7月30日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    洛宁至洛阳高速客车、...
    洛阳这个社区开放日，...
    一床破被子里掉落近四...
    洛阳新建、改扩建农村...
    精彩热帖

    视野

    古城寻梦

    荷影

    凤湖上的步行球
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605