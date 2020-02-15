驻洛中国人民解放军、武装警察部队全体官兵，全市烈军属、残疾军人，军队离退休干部和转业、复员、退伍军人，民兵预备役人员：值此中国人民解放军建军93周年纪念日到来之际，中共洛阳市委、洛阳市人民政府代表全市人民，向你们致以节日的祝贺和诚挚的慰问！

驻洛中国人民解放军、武装警察部队全体官兵，全市烈军属、残疾军人，军队离退休干部和转业、复员、退伍军人，民兵预备役人员：

值此中国人民解放军建军93周年纪念日到来之际，中共洛阳市委、洛阳市人民政府代表全市人民，向你们致以节日的祝贺和诚挚的慰问！

93年来，在中国共产党的坚强领导下，人民军队从艰苦卓绝的武装斗争到社会主义革命和建设、从改革开放到新时代中国特色社会主义事业的历史进程，一路披荆斩棘，付出巨大牺牲，取得一个又一个辉煌胜利，为国家富强、民族振兴、人民幸福建立了不朽功勋。历史充分证明，人民军队始终是党和人民完全可以信赖的英雄军队。

近年来，驻洛部队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平强军思想，牢记职责使命，聚力练兵备战，在中国特色强军之路上迈出了更加坚实的步伐。广大官兵持续发扬拥政爱民的优良传统，在大力推动军队和国防现代化建设与改革的同时，积极投身洛阳经济社会发展，在抢险救灾、维稳处突、应急救援、国防教育、公益事业、脱贫攻坚等方面作出了不可替代的贡献，以实际行动诠释了军民鱼水情，受到人民群众的广泛好评。特别是在新冠肺炎疫情发生后，驻洛部队听党指挥、闻令而动，不怕牺牲、勇挑重担，展现了人民军队为人民的光辉形象，赢得了全市人民的爱戴和赞誉。全市军队离退休干部、烈士遗属、残疾军人、转业复员退伍军人牢记初心使命，发扬光荣传统、永葆革命本色，自强不息、敬业奉献，在各个领域各条战线作出新的贡献。市委、市政府和全市人民向你们表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！

当前，全市上下正深入学习贯彻习近平总书记视察河南重要讲话精神，认真落实省委、省政府决策部署要求和市委十一届十三次全会精神，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务、实施“五提”行动，加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章，夺取全面建成小康社会的伟大胜利。奋进新征程、创造新辉煌，需要全市上下的共同努力，也离不开驻洛部队的大力支持。衷心希望你们继续发扬英勇善战、拥政爱民的光荣传统，在副中心城市建设中，与全市人民一道，凝聚出彩正能量、展现军队新担当，推动洛阳发展不断迈上新台阶。市委、市政府将团结和带领全市人民一如既往地支持国防和军队建设，持续深化全民国防教育，健全完善退役军人服务保障体系，广泛开展各类拥军活动，满腔热情为广大官兵排忧解难，不断巩固发展军政军民团结的大好局面，进一步汇聚强国兴军的磅礴力量。

让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，军地合力、军民同心，实干争先、奋发有为，为加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎，谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章作出新的更大贡献！

祝同志们节日愉快、身体健康、工作顺利、阖家幸福！

中共洛阳市委

洛阳市人民政府

2020年8月1日