刘宛康主持召开全市安全生产电视电话会议

昨日，市长刘宛康主持召开全市安全生产电视电话会议，对我市安全生产工作进行再部署，强调要牢固树立安全发展理念，科学、有效、扎实做好安全生产各项工作，确保安全生产形势持续平稳，为加快副中心城市建设创造良好环境。 昨日，市长刘宛康主持召开全市安全生产电视电话会议，对我市安全生产工作进行再部署，强调要牢固树立安全发展理念，科学、有效、扎实做好安全生产各项工作，确保安全生产形势持续平稳，为加快副中心城市建设创造良好环境。 会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重要论述，认真落实中央、省、市安全生产有关会议精神，把安全生产责任压实到相关单位、领域、人员，落实到各环节、各部位，不折不扣做好常态化安全生产工作，采取更加过硬、更加有效的措施坚决防范和遏制各类安全事故发生。要认真汲取外地安全事故教训，树牢安全生产无小事的观念，做到居安思危、未雨绸缪，防早防小、关口前移，源头治理、严加防范。要深入开展安全生产专项整治三年行动，抓好安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设，高标准、高质量、高效率完成风险隐患排查和整改“双清零”工作。要切实做好防汛工作，明确任务、细化分工、强化整改，消除各种安全隐患，确保全市安全度汛。 市委常委、常务副市长王琰君参加会议。(记者 李三旺)