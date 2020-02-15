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市委理论学习中心组举行集体学习（扩大）会 李亚主持并讲话 董雪兵作报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-07-31 22:27

　　7月31日，市委书记李亚主持召开市委理论学习中心组集体学习(扩大)会，深入学习贯彻习近平总书记关于区域协调发展的重要论述，推动洛阳更好融入国家发展战略，全面落实洛阳发展新定位。

　　会上，浙江大学区域协调发展研究中心副主任、博士生导师董雪兵教授以“融入国家区域协调发展战略，加快洛阳副中心城市建设”为题作辅导报告。报告系统阐释区域发展理论、我国城市化发展趋势，深入解读国家相关政策、国内外同类城市发展经验，对洛阳副中心城市建设提出意见建议，为党员干部跳出洛阳看洛阳、跳出河南看洛阳，准确把握经济发展趋势、主动融入国家发展战略、全面落实洛阳发展新定位开阔了视野、拓宽了思路。

　　李亚在主持学习时指出，习近平总书记就区域协调发展作出一系列重要论述，从战略上提出了新形势下促进区域协调发展的科学思路、主要举措，为我们积极融入区域协调发展、全面提升综合实力和区域辐射带动能力提供了科学指导和基本遵循。当前，落实洛阳发展新定位、加快建设副中心打造增长极发力都市圈形成新引擎的正确思路举措已经形成，正全面兴起建设热潮。要深入学习贯彻习近平总书记重要指示，认真落实省委、市委部署要求，深化认识、坚定信心、保持定力，在抓落实上聚力加力，将正确的思路举措一以贯之落实好、执行好，确保落地生根、形成生动实践。

　　李亚强调，要始终扭住重点、聚焦聚力。要扭住重点工作，在洛阳都市圈建设、制造业高质量发展、扩大对外对内开放、激活创新第一动力、推动文化繁荣兴盛、加强生态文明建设、提升城市综合承载能力等方面下更大功夫，确保各项工作有力有序有效推进。要扭住重点项目，抓住项目建设“牛鼻子”，结合“十四五”规划编制，持续做好项目谋划，全力加快在建项目进度，夯实落实洛阳发展新定位的项目支撑。要扭住重点环节，用足用好用活省赋予的发展自主权和各项支持政策，确保省级下放权限接得住、用得好，充分释放政策红利，持续加强与周边城市在产业、交通、生态、文旅等领域对接，切实提升洛阳辐射带动能力。

　　李亚强调，要强化务实重干、求实见效。大力倡树“清新简约、务本责实、实干兴洛”的作风导向，克服“三种心态”、强化“三种精神”，主动作为勇争先，善作善成提本领，迎难而上敢攻坚，真正干起来、干成事，把各项工作做扎实、做到位、做出彩。

　　市委理论学习中心组成员，市直相关部门负责同志等参加会议。(洛报融媒记者 白云飞)
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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