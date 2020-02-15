李亚到栾川督导调研时强调：以群众认可检验脱贫攻坚成效 坚持绿色发展守护好绿水青山

7月30日至31日，市委书记李亚轻车简从、不打招呼，深入栾川督导调研脱贫攻坚、生态治理和中医药产业发展等工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示要求，发挥好基层党组织战斗堡垒作用，以群众认可检验脱贫攻坚成效，坚持绿色发展理念、守护好绿水青山，确保中央、省、市部署要求落地生根。

7月30日至31日，市委书记李亚轻车简从、不打招呼，深入栾川督导调研脱贫攻坚、生态治理和中医药产业发展等工作。他强调，要深入贯彻习近平总书记重要指示要求，发挥好基层党组织战斗堡垒作用，以群众认可检验脱贫攻坚成效，坚持绿色发展理念、守护好绿水青山，确保中央、省、市部署要求落地生根。

李亚首先来到栾川县城西北部的冷水镇南泥湖村。“各项服务保障怎么样？”“收入渠道有哪些？”“还有哪些困难需要党委政府解决？”李亚随机走访部分群众，了解日常生产生活和就业务工等情况。得知该村多数群众已搬迁至栾川县城，仅剩少部分村民仍居住在村中等情况后，李亚十分关注这些群众的日常保障和便民服务措施落实情况。他指出，党委政府将和群众一起想办法，扎实做好安全饮水、道路提升等工作，更好满足群众美好生活需要。

在冷水镇政府，李亚围绕如何巩固脱贫攻坚成效、扎实做好基层党组织建设等工作，与该镇党员干部座谈交流。李亚指出，把为群众办实事和提高群众工作能力结合起来，是习近平总书记乡镇工作“三结合”要求的重要内容。各级党员干部要认真落实“党建引领、‘三治’并进、服务进村(社区)”要求，持续深化“一转三推进”和“九个一”大走访，进村入户听取群众意见建议，建好服务群众的窗口平台，用心用情用功做好群众工作，在解决群众实际困难的过程中促进党心民心交融。要着力巩固脱贫攻坚成果，加强农村基础设施和公共服务设施建设，持续改善农村人居环境，接续推进乡村振兴，以群众认可检验脱贫攻坚成效，让广大人民群众更好共享改革发展成果。当前，正值“七下八上”的防汛关键期，要严格落实责任，切实加强山区地质灾害的防范，确保安全度汛。

李亚强调，习近平总书记高度重视生态文明建设，强调绿水青山就是金山银山。冷水镇过去因矿而兴，当前有效整治矿山无序开采，推进生态修复，是落实党中央决策部署的重要任务，也是推进转型发展的必然要求。属地党委政府要着力提升政治站位，深入践行习近平生态文明思想，不断提升落实执行力穿透力，把矿山生态修复摆在首位，理清发展思路，守护好绿水青山，厚植高质量发展底色。相关企业要积极履行社会责任，与属地政府、群众密切配合，着力加快绿色矿山建设，切实把绿色发展理念落到实处。

31日上午，李亚来到君山制药有限公司，实地察看正在建设中的伏牛山中医药博物馆，走进企业展厅了解企业系列产品研发生产和中药材保护利用等情况。他勉励企业负责人大力弘扬企业家精神，坚定信心、科学规划，开阔视野、大胆创新，加大研发投入和人才引进，拉长产业链条，提升经营管理水平，建立现代企业制度，着力推出更多特色产品和品牌，不断提升企业质量效益。

李亚强调，习近平总书记高度重视中医药事业发展。栾川所处的伏牛山区素有“豫西天然药库”之称，在推动中医药振兴发展上有着得天独厚的优势和大有可为的空间。要认真落实中央、省、市关于中医药事业发展的要求，深入挖掘中医药资源“富矿”，建设好优质中药材种植生产基地，大力发展中医药产业，加快建设伏牛山中医药博物馆等项目，着力打造伏牛山优质中药材研发生产基地，弘扬好中医药文化，为促进中医药传承发展作出更大贡献。(洛报融媒记者 李东慧)