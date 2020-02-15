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洛阳人“大荧幕”的快乐回来啦！奶茶、爆米花还要再等等
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-07-31 22:27

　　分别近半年后，电影院终于回归了！最近两天，在做好疫情防控的前提下，洛阳的电影院陆续开始复工营业。

　　不少影迷直呼“我的快乐回来啦！”

　　这一点，洛报融媒记者在走访市区多家电影院时已经感受到了。

　　7月30日18时许，万达影城辽宁路店迎来了复工首日的观影高峰。购票软件显示，晚间多个场次均已达到30%的最高上座率。洛报融媒记者在现场看到，观众佩戴口罩在检票处排成一队，间隔一米，完成实名制登记、体温检测后有序入场。

　　7月31日上午，奥斯卡新都汇影城复工后首部影片《抵达之谜》的上座率也超过了20%。

　　这说明大家对影院的防控措施还是很放心的。

　　洛报融媒记者走访多家复工影院发现，影院均采用网络售票，售票窗口和餐饮销售均关闭。检票时需出示影票、洛康码、实名登记记录，并佩戴口罩接受体温检测。影院前台、休息区、检票口、卫生间都放有免洗洗手液和消毒酒精。为充分落实防疫措施，影院排映场次减少至正常时期的一半，每部影片的时长控制在2小时以内，场次间距由原先的10到15分钟延长为现在的30至40分钟，并在场间对影厅进行充分清洁、消毒通风，同时也保障影厅之间错时排映，避免观众进出场时聚集。

　　这一项项、一条条，听着就让人安心啊！

　　不少市民纳闷，自己家附近的电影院为什么还没复工。记者了解到，洛阳市电影院复工要上报相关部门备案，经疾控、文化执法、消防、宣传等多部门联合检查符合要求后，陆续恢复营业。

　　所以，还未开放的影院正在加紧复工准备，近期将陆续恢复开放。

　　此外，复工后电影院均采取网络实名预约、无接触方式售票，如遇晚间或周末等观影高峰期，建议市民提前网络购票。影院将对观影顾客进行入场测温，如顾客体温高于37.3度，影城会为顾客做退票操作。

　　需要提醒的是，观众在检票处须进行检票、扫码实名登记、出示洛康码、测量体温、检查是否佩戴口罩等流程，建议观众提前15分钟到达影城取票，有序入场。

　　最最关键的是，观影期间严禁饮食！爆米花、奶茶等大家喜爱的“观影伴侣”是无法带入影厅的。而且进入影厅必须全程戴口罩，隔位就座，会有工作人员巡场检查哦。

　　再次呼吁大家，享受观影的快乐从配合疫情防控做起吧！（洛报融媒记者 李冰 实习生 朱奕璇 文/图
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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