男子见财起意监守自盗 为撇清嫌疑竟自编自导抢劫闹剧

7月28日，一工地保安自编自导一出抢劫闹剧，演技不精最终露了马脚。28日7时许，高新派出所创业路警务工作站接到报警，辖区某工地施工负责人李先生称，他们工地有一批电缆被盗。

7月28日，一工地保安自编自导一出抢劫闹剧，演技不精最终露了马脚。28日7时许，高新派出所创业路警务工作站接到报警，辖区某工地施工负责人李先生称，他们工地有一批电缆被盗。

民警赶到现场，见到报警人李先生。李先生说，27日23时，工地保安李某某给他打电话说，有人到工地将其控制，并把一批电缆强行拉走。民警随即向保安李某某核实情况。李某某神情镇定，有声有色地讲起当晚情况：27日23时许，有三名陌生人驾驶三轮车突然闯入工地，将他控制后，把电缆强行拉走，在这个过程，对方还打了他两个耳光。

按照李某某的说法，这个案件属于涉嫌抢劫，性质恶劣。值班民警随即按照程序通知案件大队技术中队到现场进行勘验，并调取周边监控，同时，将李某某带回案件侦办大队做进一步详细询问。

但是，警方在询问李某某一些诸如三名嫌疑人的长相、穿着、是否和他认识等细节时，他支支吾吾，前言不搭后语。同时，警方经过查看案发现现场外围的视频监控，也没有发现他所描述的嫌疑人、车辆。这些让警方对李某某的说法产生怀疑。

最终，民警经过细致开展工作，李某某终于承认，把电缆偷走的不是别人，正是他自己。原来，李某某在工作中发现，工地有很多施工剩余的电缆，见财起意。于是，李某某联系了他认识的收购废品的赵某某，当日20时许，他们在工人下班后，一起将近100公斤的电缆拉到赵某某的废品站卖掉，李某某从中获利2330元。作案后，李某某担心别人发现电缆丢失，自己难辞其咎，便编谎话，主动向工地项目负责人李先生汇报了“电缆被抢”一事。

此后，民警将收购废品的赵某某抓获归案。目前，李某某、赵某某已被警方采取强制措施，案件在进一步办理中。（洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 苏毓亮 文/图）