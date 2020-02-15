洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

男子见财起意监守自盗 为撇清嫌疑竟自编自导抢劫闹剧
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-07-31 18:45

　　7月28日，一工地保安自编自导一出抢劫闹剧，演技不精最终露了马脚。28日7时许，高新派出所创业路警务工作站接到报警，辖区某工地施工负责人李先生称，他们工地有一批电缆被盗。

　　民警赶到现场，见到报警人李先生。李先生说，27日23时，工地保安李某某给他打电话说，有人到工地将其控制，并把一批电缆强行拉走。民警随即向保安李某某核实情况。李某某神情镇定，有声有色地讲起当晚情况：27日23时许，有三名陌生人驾驶三轮车突然闯入工地，将他控制后，把电缆强行拉走，在这个过程，对方还打了他两个耳光。

　　按照李某某的说法，这个案件属于涉嫌抢劫，性质恶劣。值班民警随即按照程序通知案件大队技术中队到现场进行勘验，并调取周边监控，同时，将李某某带回案件侦办大队做进一步详细询问。

　　但是，警方在询问李某某一些诸如三名嫌疑人的长相、穿着、是否和他认识等细节时，他支支吾吾，前言不搭后语。同时，警方经过查看案发现现场外围的视频监控，也没有发现他所描述的嫌疑人、车辆。这些让警方对李某某的说法产生怀疑。

　　最终，民警经过细致开展工作，李某某终于承认，把电缆偷走的不是别人，正是他自己。原来，李某某在工作中发现，工地有很多施工剩余的电缆，见财起意。于是，李某某联系了他认识的收购废品的赵某某，当日20时许，他们在工人下班后，一起将近100公斤的电缆拉到赵某某的废品站卖掉，李某某从中获利2330元。作案后，李某某担心别人发现电缆丢失，自己难辞其咎，便编谎话，主动向工地项目负责人李先生汇报了“电缆被抢”一事。

　　此后，民警将收购废品的赵某某抓获归案。目前，李某某、赵某某已被警方采取强制措施，案件在进一步办理中。（洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 苏毓亮 文/图）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都是肺炎疫苗，13价跟23价的有啥不同
  • ·肝脏不爱吭气儿，最怕主人熬夜、生气
  • ·她得高血压8年，竟因体内藏着罕见肿瘤
    		•
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
        大夏天做饭，常要搞得汗流浃背。有啥菜既足够“硬”，又做法简单、味美可口？正巧，前两天我去一同学家，临...
  • ·白灼吃，生菜又脆又爽
  • ·洛宁张氏卤肉：名门席上菜 香飘数百年
  • ·跟团跨省游 脚步慢慢走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 哥哥707分，弟弟673分 伊川双胞胎“学...
  • 洛宁至洛阳高速客车、城际公交票价调整
  • 格力全国巡回直播洛阳站活动明日开幕 ...
  • 刘宛康到伊滨区、偃师市调研
  • 基本养老金涨啦！洛阳逾40万名退休人...
  • 洛阳发布雷电黄色预警 局地将伴有短...
  • 厉害了！洛阳开建一个国家级质量检测...
  • 关林：万里茶道情感凝聚点（万里茶道...
  • “鲲龙”海上成功首飞 洛阳这家企业...
  • 南昌路牡丹广场至丽春路段将围挡施工
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 7月30日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    洛宁至洛阳高速客车、...
    洛阳新建、改扩建农村...
    洛阳这个社区开放日，...
    一床破被子里掉落近四...
    精彩热帖

    视野

    古城寻梦

    荷影

    凤湖上的步行球
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605