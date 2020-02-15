用善良耕耘网络 开出正能量之花

习近平总书记讲“绿水青山就是金山银山”我们一起守护氧之源、加固污之盾，创造美好河山，而在另一个世界里，同样有一片土地，需要我们每个人耕耘，来打造风清气洁的精神家园，那就是网络。

习近平总书记讲“绿水青山就是金山银山”我们一起守护氧之源、加固污之盾，创造美好河山，而在另一个世界里，同样有一片土地，需要我们每个人耕耘，来打造风清气洁的精神家园，那就是网络。

试想播洒在肥沃土地上的是工业废水、生活废弃物，又怎能生长出喜人的庄稼，将污染扼杀在源头上，是我们每个人的责任，网络暴力、煽动性言论、编造虚构新闻等等这些就像是排出的废水一样侵蚀着互联网里的每一个人。

2020年1月20日，北京朝阳医院发生一起恶性伤医事件，作为有15000台手术经验，曾在一天内完成86台手术的眼科医生陶勇，出诊时被自己救治的病人砍成重伤，命悬一线，一时间，网络上“陶医生加油，一定要好起来呀”“愿被温柔以待”“一定要平安”这样的祝福此起彼伏，加油打气、严惩凶手的声音不绝于耳，虽然我们不曾相识，但我愿深深的为你祝福，不就是最好的诠释。

陶勇医生康复后这样讲道，“看到大家的鲜花和祝福，这些感动支撑着我，我很感动很幸福”“治病救人不一定要站在手术台上”他决定用自己23年的医学知识储备，为科研工作继续贡献力量。

当网络这张大网被善良钩织时，世界都变得温柔，内心则变得强大。

2020年的春节，新冠状肺炎疫情席卷而来，紧张的气氛笼罩中国大地，医务工作者背起了离家的行囊，走上抗疫路，瞬间冲淡了过年的喜庆，元宵晚会也一改以往歌舞小品风，变成了疫情专场，现场虽然没有观众，但却满场都是感动，正是这种“中国力量”、“中国团结”的网络正能量穿透荧屏散发到千家万户，让恐慌的大众心里更加坚定了信心，武汉必胜，中国必胜。

当网络把“大家”“小家”紧密串联时，我们都只有一个名字——中国人。做精神世界的“红娘”，让“能量籽”与千万人群相识，开出正能量之花，播撒爱与力量。(宜阳县花果山乡)②