洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

青山绿水，节能增效也是一种文化意识
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2020-07-31 17:15

　　这些年，我像一个长途跋涉的行者，走过很多城市山村，不停地追寻灵魂的宁静和魅力。每一个城市都是历史的记载者，都有它独特的性格和处世方式。

　　生命就如一个抛物线，飞得再高，走得再远，总有停留的时候，2008年，我驻留在洛南新区这片日新月异在变化的地方，见证了12年来这座城市的懵懂和逐渐走向成熟的身影。

　　其实，一座城市是无法设计的，城市的灵魂和主题是人的素养和文化个性的两面体。曾经有人说过，评价一座城市，要看它拥有多少书店。一座城市的青山绿水，节能增效也是一种文化，一种文化的意识，一种意识的文化。

　　有记载，近10年是有记录以来全球最热的10年。全球变暖也使得南极冰川开始融化，进而导致海平面升高。如果照此发展下去，南太平洋岛国图瓦卢将可能是第一个消失在汪洋中的岛国。所以说青山绿水，节能增效是一种责任。

　　习主席多次强调，把我们的祖国建设得更加美丽给子孙后代留下天更蓝、山更绿、水更清的优美环境。人民的生活质量和幸福指数也会更高。

　　人是不会轻易改变的，除非他感受到被尊重和爱。一个人多年的素养、习惯、理念和思维模式的形成也不是一朝一夕的事情。比如：节约能源，践行低碳生活；垃圾分类利用，提高物资开用的效能；文明餐桌，抵制铺张浪费守护住舌尖上的安全和欲望；勤俭持家，反对铺张浪费，是当代社会人创新、控制欲望的根基，也是一种考验和体验。

　　记得一年前在洛宁县一起工作的基层战友，他的主要工作就是与农业农村打交道。经常徘徊于山水间，有时候好长时间不能回家，我第一次见他的时候，高达勇猛、性格暴躁、横冲直撞，像“李逵”。

　　一年后，我们再次相见。一日不见，刮目相看。无论从形体，脾气都发生了很大的变化。我戏笑他，如今安静地像个小姑娘。他没有生气，反而笑着说，我是被山水同化了啊，这山这树这水是有灵性的，你对它好，它也善待你。疫情期间，他待在房间里，阅读大量有关这片土地的故事和历史记载，让他的内心更加有力量有使命。他说，我们应该学会敬畏生命，敬畏大自然，人是离不开大自然的。

　　著名作家墨白老师说，人是一种永远无法看清自己的动物。如果一个民族要培养自己高贵的精神气质，对人类优秀的文学遗产和作品的阅读，读书应该是一条重要的途径。城市的特色是需要人民定位的，只有提高人的文化涵养和思维意识是不是也是让城市青山绿水，节能增效更加有力量，常态化呢？

　　青山绿水，节能增效是长久的意识形态，一种文化，一种传承，一种家风，而不是每个宣传月的模板和形式。青山绿水，节能增效也是一种文化意识。我相信不久的将来每一座城市都是有温度的、有内容的。(洛阳市公安局洛龙分局 姜淑英)②
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都是肺炎疫苗，13价跟23价的有啥不同
  • ·肝脏不爱吭气儿，最怕主人熬夜、生气
  • ·她得高血压8年，竟因体内藏着罕见肿瘤
    		•
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
    谈笑间，大盘鸡出锅了！
        大夏天做饭，常要搞得汗流浃背。有啥菜既足够“硬”，又做法简单、味美可口？正巧，前两天我去一同学家，临...
  • ·白灼吃，生菜又脆又爽
  • ·洛宁张氏卤肉：名门席上菜 香飘数百年
  • ·跟团跨省游 脚步慢慢走
    		•
    		 
    新闻排行
  • 哥哥707分，弟弟673分 伊川双胞胎“学...
  • 洛宁至洛阳高速客车、城际公交票价调整
  • 格力全国巡回直播洛阳站活动明日开幕 ...
  • 刘宛康到伊滨区、偃师市调研
  • 基本养老金涨啦！洛阳逾40万名退休人...
  • 洛阳发布雷电黄色预警 局地将伴有短...
  • 厉害了！洛阳开建一个国家级质量检测...
  • 关林：万里茶道情感凝聚点（万里茶道...
  • “鲲龙”海上成功首飞 洛阳这家企业...
  • 南昌路牡丹广场至丽春路段将围挡施工
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 7月30日
  • · 瀍河区第一幼儿园何时招生？暂未确定
    • 精彩图片
    洛宁至洛阳高速客车、...
    洛阳新建、改扩建农村...
    洛阳这个社区开放日，...
    一床破被子里掉落近四...
    精彩热帖

    视野

    古城寻梦

    荷影

    凤湖上的步行球
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605