这些年，我像一个长途跋涉的行者，走过很多城市山村，不停地追寻灵魂的宁静和魅力。每一个城市都是历史的记载者，都有它独特的性格和处世方式。

这些年，我像一个长途跋涉的行者，走过很多城市山村，不停地追寻灵魂的宁静和魅力。每一个城市都是历史的记载者，都有它独特的性格和处世方式。

生命就如一个抛物线，飞得再高，走得再远，总有停留的时候，2008年，我驻留在洛南新区这片日新月异在变化的地方，见证了12年来这座城市的懵懂和逐渐走向成熟的身影。

其实，一座城市是无法设计的，城市的灵魂和主题是人的素养和文化个性的两面体。曾经有人说过，评价一座城市，要看它拥有多少书店。一座城市的青山绿水，节能增效也是一种文化，一种文化的意识，一种意识的文化。

有记载，近10年是有记录以来全球最热的10年。全球变暖也使得南极冰川开始融化，进而导致海平面升高。如果照此发展下去，南太平洋岛国图瓦卢将可能是第一个消失在汪洋中的岛国。所以说青山绿水，节能增效是一种责任。

习主席多次强调，把我们的祖国建设得更加美丽给子孙后代留下天更蓝、山更绿、水更清的优美环境。人民的生活质量和幸福指数也会更高。

人是不会轻易改变的，除非他感受到被尊重和爱。一个人多年的素养、习惯、理念和思维模式的形成也不是一朝一夕的事情。比如：节约能源，践行低碳生活；垃圾分类利用，提高物资开用的效能；文明餐桌，抵制铺张浪费守护住舌尖上的安全和欲望；勤俭持家，反对铺张浪费，是当代社会人创新、控制欲望的根基，也是一种考验和体验。

记得一年前在洛宁县一起工作的基层战友，他的主要工作就是与农业农村打交道。经常徘徊于山水间，有时候好长时间不能回家，我第一次见他的时候，高达勇猛、性格暴躁、横冲直撞，像“李逵”。

一年后，我们再次相见。一日不见，刮目相看。无论从形体，脾气都发生了很大的变化。我戏笑他，如今安静地像个小姑娘。他没有生气，反而笑着说，我是被山水同化了啊，这山这树这水是有灵性的，你对它好，它也善待你。疫情期间，他待在房间里，阅读大量有关这片土地的故事和历史记载，让他的内心更加有力量有使命。他说，我们应该学会敬畏生命，敬畏大自然，人是离不开大自然的。

著名作家墨白老师说，人是一种永远无法看清自己的动物。如果一个民族要培养自己高贵的精神气质，对人类优秀的文学遗产和作品的阅读，读书应该是一条重要的途径。城市的特色是需要人民定位的，只有提高人的文化涵养和思维意识是不是也是让城市青山绿水，节能增效更加有力量，常态化呢？

青山绿水，节能增效是长久的意识形态，一种文化，一种传承，一种家风，而不是每个宣传月的模板和形式。青山绿水，节能增效也是一种文化意识。我相信不久的将来每一座城市都是有温度的、有内容的。(洛阳市公安局洛龙分局 姜淑英)②