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洛阳已扬帆，古都正朝阳——洛阳副中心城市建设有感
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网 2020-07-31 17:14

　　一个时代有一个时代的主题，一代人有一代人的使命。以3月27日省委省政府召开加快洛阳副中心城市建设工作推进会为标志，洛阳迎来了千载难逢的发展机遇。

　　这次机遇与改革开放以来洛阳曾经遇到的机遇，有明显不同：这次机遇的历史厚重非同一般。习近平总书记对河南工作的重要指示、党中央中部崛起战略与黄河流域生态保护和高质量发展战略，以及省委省政府的工作部署为加快副中心城市建设指明了前进方向、绘就了宏伟蓝图、输入了强劲动力，这样厚重的机遇在洛阳历史上是空前的，机不可失、失不再来。

　　“一五”时期，作为国家重点建设城市之一，全国156项重点工程中有7项落户洛阳。带着使命，一批又一批技术工人、科研人员“千军万马会洛阳”，创造出一个又一个的“共和国第一”，打造了洛阳这一全国工业重镇。

　　“十三五”以来，新时代的洛阳再次进入“高光时刻”：国家区域性中心城市、自创区、自贸区等一批国家战略先后落地实施。

　　今年3月，省委省政府高规格召开加快洛阳副中心城市建设推进会，赋予洛阳“建设副中心、打造增长极、形成新引擎”的新使命，千年古都焕发出勃勃生机。

　　加快推进洛阳副中心城市建设，洛阳教育应齐头并进、奋发有为，积极为洛阳社会经济发展做贡献！我认为应该努力做到几点：一是认识到位，强化教育使命担当。站在洛阳教育角度，敢于创新、勇于担当，为增强洛阳基础教育力度，使洛阳教育同副中心地位匹配做出努力与贡献；二是落脚教育实际，找清问题，明确任务。在科学管理、教学改革、课程设置、教育效率等方面深入持续探索与实践，为建设人民满意学校而努力；三是不断学习，业务水平跟得上社会发展，思想修养与时俱进。努力做一名社会满意的人民教师。

　　推进会的内容，融汇了我们洛阳城市建设、文化发展传承等的多个方面，在我们的日常教学中，一直都极为注重对于学生民族自豪感、文化自豪感的培养，河洛地区是黄河文化源头和重要组成部分，内容博大意义深刻，我们教育工作者，有义务将这些与学生的日常教学工作相结合，以学生喜闻乐见的形式，对他们进行潜移默化的引导，从小开始引导学生了解学习洛阳历史、传承传播洛阳文化，引领学生将爱家乡爱洛阳的自豪感，转化成为努力学习、未来成为洛阳建设者的自觉行动，尽教育工作者的职责，利用好现阶段的优质教育环境，让学生们成为推进洛阳副中心城市建设的接班人。

　　习近平总书记在党的十九大报告中指出：“历史车轮滚滚向前，时代潮流浩浩荡荡。历史只会眷顾坚定者、奋进者、搏击者，而不会等待犹豫者、懈怠者、畏难者。”

　　省委、省政府支持洛阳以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市，这是洛阳发展史上前所未有的大事、盛事、喜事，建设副中心城市，教育责无旁贷，全校党员教师要强化责任担当，积极主动作为，自觉对照新发展理念和高质量发展要求，主动融入，立德树人，奋勇争先，担当有为，在教育教学工作中要以饱满的激情和奋进的姿态，把教育教学工作做扎实、做到位、做出彩，为副中心城市建设贡献微薄之力。在新起点上为推进洛阳副中心城市建设贡献力量，和洛阳副中心城市建设同进步共成长！

　　不负韶华、只争朝夕。新使命、新征程。

　　洛阳已扬帆，古都正朝阳！(偃师市岳滩镇中心校 马宏欣)②
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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