洛阳：与黑恶势力比比谁更“硬气”

今年，洛阳市连续召开5次扫黑除恶专项斗争领导小组专题会议，就“六清”“百日冲刺”行动、重点行业领域专项整治以及长效长治等重点任务进行再部署再推动，与黑恶势力“一较高低”。

今年，洛阳市连续召开5次扫黑除恶专项斗争领导小组专题会议，就“六清”“百日冲刺”行动、重点行业领域专项整治以及长效长治等重点任务进行再部署再推动，与黑恶势力“一较高低”。

“一身正气敢碰硬”。今年是扫黑除恶专项斗争决战决胜之年，全市政法系统、各成员单位卯足劲头加油干，在“打伞破网”上再发力，把深挖彻查“保护伞”“关系网”作为主攻方向，对群众反映强烈的线索案件实行挂牌督战、异地办案，力求打深打透、除恶务尽。在“打财断血”上再发力，充分运用查封、扣押、冻结等手段，追缴、没收、退赔和判罚涉黑涉恶财产，坚决破解“零打财”问题，实现“打财断血”链条全闭合。

“霸气侧漏扫黑恶”。聚焦线索办理、破案攻坚、资产处置、行业整治等方面突出问题和薄弱环节，对标对表中央省市委部署要求，全市上下勇于担当、敢于碰硬，紧盯涉黑涉恶重大案件不放，紧盯重要线索不放，紧盯行业漏洞不放，持续用力，合理攻坚，“背书”一战，查结了一批重点线索、攻克了一批重点案件、治理了一批重点行业领域顽瘴痼疾，有效摧毁了黑恶势力经济基础。

“底气十足聚人气”。自2018年1月份中央政法委决定在全国开展扫黑除恶专项斗争起，洛阳市积极响应党中央号召，精心部署、精准实施，全力攻坚克难，取得了显著成效，先后侦破了洛宁狄治民涉黑组织利用宗族势力操纵把持基层政权案；栾川王红强涉黑组织高利放贷、非法讨债扰乱金融秩序案；偃师蔡猛虎涉恶组织欺行霸市、强买强卖，扰乱市场秩序案等涉黑涉恶案件，有力震慑了一批违法犯罪，维护了社会安全稳定，取得了良好的法律效果、政治效果和社会效果。

经过两年多的持续高压扫黑除恶，一个个黑恶分子被绳之以法，一张张“关系网”被撕破，一个个“保护伞”被打掉，全市上下党风政风社风持续好转，政商发展环境进一步优化，人民群众获得感安全感不断提升，百姓纷纷拍手称赞“洛阳，真霸气”！(吉利区委政法委 李亚玲)②