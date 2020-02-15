加快洛阳副中心城市建设 彰显激情澎湃的青春活力

3月26日，省委、省政府出台了《关于支持洛阳以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的若干意见》，3月27日，在加快洛阳副中心城市建设工作推进会上，明确了洛阳的发展定位和发展目标，强调了广大党员干部群众要大力弘扬焦裕禄同志“三股劲”精神，致力打造带动全省高质量发展的新增长极。

3月26日，省委、省政府出台了《关于支持洛阳以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的若干意见》，3月27日，在加快洛阳副中心城市建设工作推进会上，明确了洛阳的发展定位和发展目标，强调了广大党员干部群众要大力弘扬焦裕禄同志“三股劲”精神，致力打造带动全省高质量发展的新增长极。

副中心城市建设是洛阳的一个新起点、新机遇，洛阳各方面事业都处于一个重要的时刻、关键的时期，为广大有才华有抱负有志向的青年提供了广阔的舞台。青年是中国特色社会主义事业接班人、是国家的未来和民族的希望，在加快建设洛阳副中心城市这一重大机遇来临之际，洛阳青年更应该充分发挥自身优势，勇于担当、敢于创新，服务社会、报效人民，努力为洛阳副中心城市建设作出新的更突出的贡献。

青年是生力军，更是闯关夺隘的突击队，在各行各业中都不缺乏他们的身影，虽然他们经验上可能有些不足，但是依旧掩盖不了他们力量的磅礴。他们在实践中学习、在磨砺中成长，要激发出青年们的强大活力，利用他们接受新生事物快、工作激情高的特点，化压力为动力，充分发挥青年生力军与突击队作用，为加快洛阳副中心城市建设奋勇当先、添砖加瓦。(团市委 刘翔宇)②